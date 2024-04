Lenia Batres presume ahorro a la SCJN de casi un millón de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres Guadarrama presumió que con el dinero que ha regresado a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y las prestaciones que decidió dejar de percibir durante los cuatro meses que lleva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha ahorrado un gasto de 962 mil 492.78 pesos.

Batres es la primera ministra en la historia de la Corte que, sin ocupar el cargo de presidenta, decidió realizar un informe de labores en el que además de enumerar los asuntos en los que le ha tocado votar y ser ponente, reprochó algunos de los criterios que prevalecen en el Máximo Tribunal.

Lenia Batres reprocha a la SCJN por no reducir su salario ni inscribirla en el ISSSTE

Mencionó que algunas de las inconstitucionalidades han sido por falta de consulta previa y otras por la violación a la democracia deliberativa, misma que consideró arbitraria.

Durante su informe, la ministra recordó que apenas llegó a la Corte, designada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó reducir su sueldo para no ganar más que el mandatario federal.

Proceso informó el pasado 6 de enero que la Corte rechazó su solicitud debido a que su salario no es una prestación y este ya estaba fijado al momento en que se incorporó al Máximo Tribunal, por lo que sería depositado completo en su nómina quien podía, si así lo deseaba, reintegrar a la Tesofe el excedente.

Por ello, la ministra señaló que durante las siete quincenas que le han depositado ya devolvió 256 mil 629 pesos a la Tesofe que calculó pudo servir para pagar durante cuatro meses las pensiones de 100 personas adultas mayores.

“He dejado de percibir prestaciones cuyo costo ascienden a 705,863.78 pesos: seguro de gastos médicos mayores, por 10,844.30 pesos; seguro de separación individualizado, por 153,132.54 pesos; pago por riesgo, por 188,030.41 pesos; gastos de alimentación por 311,300.62 pesos, y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores, por 42,555.92 pesos.

“En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, he ahorrado a esta Suprema Corte un gasto de 962,492.78 pesos, que al 15 de abril próximo, que se cumplen los cuatro meses a los que corresponde este informe, ascenderá a 1,198,363.86 pesos”, señaló.