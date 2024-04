Mexicana de Aviación prepara pruebas contra empresa que la demandó: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la demanda de SAT Aero Holdings –con sede en Texas– contra Mexicana de Aviación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció y declaró que fue la empresa estadunidense la que incumplió con el contrato.

“Esta empresa incumplió un contrato que se suscribió con la nueva empresa Mexicana, y no son serios porque habían quedado en entregar los aviones en una fecha y no cumplieron. Y, entonces, lo que se hizo fue que se suspendió el contrato y ellos se sintieron afectados y acuden a esta denuncia”, dijo en la conferencia mañanera de este 5 de abril.

SAT Aero Holdings Inc. –conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings–, fue contratada por el gobierno para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones. En diciembre de 2023, Luis Cresencio Sandoval –secretario de la Defensa Nacional– informó sobre la contratación y de la renta prevista de 10 aviones Boeing 737.

Bloomberg reportó que la empresa texana alegó, en la demanda, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no cumplió con el pago de $5.5 millones de dólares para el alquiler de las dos primeras aeronaves del total de 10.

La querella fue presentada finales de marzo, en un tribunal federal de Nueva York, por daños y perjuicios por el monto total del contrato, o sea $838.5 millones de dólares, más $2.4 millones de dólares en costos, según dio a conocer la misma agencia.

“Mexicana está presentando todas las pruebas del incumplimiento del contrato y de cómo ellos fueron los que incumplieron. Desde luego, aquí en los medios… Además, si la denuncia la hacen en Nueva York o la hacen en Londres, y si es una empresa extranjera, ya casi estamos sentenciados, pero no, no, no nos dejamos, no se permite que se cometan injusticias”, aseguró el presidente.