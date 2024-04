LesValemosMadres la tendencia que dominó la discusión en X tras el primer debate presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las tendencias en X giraron este domingo en torno al primer debate presidencial entre los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez pero la que se colocó en primer lugar concluido el ejercicio democrático fue: #LesValemosMadres.

Los mensajes de los internautas fueron de crítica a uno u otro candidato o a los tres por igual y fustigando que hubiera más ataques que propuestas para solucionar los problemas que aquejan al país.

“Like si quiere exigirle al @INEMexico y a @Xochitl2024 @Claudiashein @AlvarezMaynez que en el próximo "debate" acuerden NO denunciar al contrario. Eso lo hacemos la población. Que se penalice con tiempo a quien NO responda preguntas. #LesValemosMadres” escribió la usuaria Carla Escoffié.

