Sheinbaum y Xóchitl: un primer debate de toma y daca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un primer debate de “toma y daca” protagonizaron las candidatas presidenciales punteras, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, en el que ésta atizó contra la morenista al acusarla de ser “fría”, “sin corazón” y la apodó “La Dama de Hielo”, mientras que la abanderada del oficialismo le lanzó sus propios zarpazos al llamarla “mentirosa”, “corrupta” y “ladrona”.

En la hora con 52 minutos que duró el ejercicio democrático, la aspirante de la alianza “Fuerza y corazón por México” atacó a su contrincante con los temas que, desde que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, han sido su talón de Aquiles: el derrumbe del Colegio Rébsamen por el sismo del 2017, donde murieron 19 niños y adultos; el colapso de la Línea 12 que dejó 26 víctimas mortales; el uso experimental del fármaco ivermectina para pacientes con Covid-19; entre otros.

También le reclamó por la falta de medicamentos en el gobierno para personas con cáncer y le preguntó si investigaría la presunta corrupción de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La abanderada de la coalición “Sigamos haciendo historia” no se cansó de remarcar que Gálvez es apoyada por el “PRIAN” y los casos de corrupción en los que sus líderes, como Alejandro Moreno, han sido involucrados. También la acusó de irregularidades con sus empresas y la adquisición de su casa.

Como suele hacerlo desde que estaba al frente de la CDMX, Sheinbaum ignoró varias veces las preguntas y ataques de Gálvez. Sin embargo, cuando ella envió saludos a una víctima del Colegio Rébsamen y mencionó que estaban entre sus invitados, así como las víctimas de otras tragedias, la morenista, no aguantó:

“Un año antes, tú tenías los elementos legales para clausurar el Colegio… Eres una mujer fría y sin corazón, eso te define”, le dijo la exsenadora. Luego, le recordó lo de la Línea 12 y el dictamen de la empresa DNV y el empresario constructor Carlos Slim aseguraron que se debió al mantenimiento que, dijo, ella no atendió: “¡Eso se llama negligencia criminal!… ¡No tienes corazón!”.

Sheinbaum apretó los labios y reclamó: “Siempre he estado del lado de la justicia, el Rébsamen y otros casos los he aclarado. Lo que es delesnable es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así”.

La exjefa delegacional en Miguel Hidalgo, le contestó: “Aquí no se lucra. ¡Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de Covid cuando no había ni sustento científico ni médico!”.

“No eres AMLO, no tienes su carisma”

Sheinbaum le reviró: “aquí la candidata del PRIAN pues la verdad es que dice muchas mentiras”… y le sacó un trapito al sol: “Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano, no solamente no lo vendió, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos”.

También le cuestionó un contrato de una residencia en la avenida Mariano Escobedo y unos presuntos contratos de una de sus empresas con el INAI.

Otro tema ríspido fue cuando Gálvez le criticó su cercanía al presidente López Obrador: “No te equivoques, presumes mucho a AMLO, pero no eres AMLO, no tienes su carisma”. Cuando terminó el debate, Sheinbaum soltó ante la prensa: “para mí es un honor estar con Obrador, creo que es difícil decir que se está con Fox o Calderón”.

Mientras las dos candidatas punteras se trenzaban en acusaciones, Jorge Álvarez Máynez, las criticaba de representar a la “vieja política” y de estar rodeadas de personajes con polémicos pasados. No obstante, se enfocó más en atacar a la exsenadora al criticar a sus “amigos” Alejandro Moreno, Francisco Cienfuegos y Manlio Fabio Beltrones: “ella ahora, aunque le pese, es la candidata del peor PRI de la historia”.

Un elemento que llamó la atención de la candidata de la 4T fue el reclamo que, junto con el emecista, hicieron de las fallas en el reloj digital y que, aparentemente beneficiaba a la exsenadora. Fue cuando Sheinbaum la acusó: “Hasta la bolsa del tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar”.

Eso puso en breves aprietos a la moderadora Denise Maerker, igual que lo que pareció un regaño de la exjefa delegacional de Tlalpan, cuando los candidatos interrumpían: “¿Vamos a hablar de otros temas?... Pues yo quiero hablar de esto”, y seguía su propio guión, ignorando las preguntas de los conductores. Así lo hizo desde el principio, cuando felicitó al cuerpo diplomático de Ecuador “por su valentía”.

Los tres candidatos se valieron de cartulinas como apoyo para defenderse y acusar a sus contrincantes, pero lo que resaltó del candidato de MC, fue cuando se hablaba de grupos vulnerables y él se presentó, con dificultades, en lenguaje de señas: “Hola. Soy Máynez. Vamos juntos por un México nuevo”.

En el mensaje de despedida, cuando los zarpazos habían cesado, Xóchitl Gálvez cerró con una bandera de México cuyo escudo del águila parada sobre un nopal, estaba al revés. Al final, en breves declaraciones a la prensa, sacó la misma bandera con el águila de cabeza y arregló: “Así está el país, pero así lo voy a enderezar” y la puso en su posición original.

Al final, los tres candidatos y sus equipos se declararon ganadores de debate y, de paso, criticaron algunas cosas del formato, como el tiempo para responder. Entonces, pidieron que se mejore para el segundo debate, programado para el próximo 28 de abril.