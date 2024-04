AMLO asegura que debate entre Gálvez, Máynez y Sheinbaum "estuvo requetebién"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el debate entre candidatas a la presidencia estuvo en calma, interesante y “requetebién”, consideró que son ejercicios necesarios e importantes y destacó que después de 18 años él no participó en uno de estos ejercicios.

“Creo que son ejercicios necesarios, importantes y es lo que planeó el INE, y se tiene que respetar el formato que se decide y también los candidatos pueden ir o no ir, en este caso todos han decidido participar, las candidatas y el candidato y bien, todo en calma, todo bien, requetebién”, señaló.

Aunque dijo que no opinaría, aprovechó para hacer un comentario en torno a medidas que ha aplicado su gobierno: “Una de las cosas que me dio mucho gusto es que ya no se estigmatizan los programas de bienestar ya todo mundo ofrece programas de bienestar, ya no los consideran populismo, ni paternalismo ya todos, me da muchísimo gusto, por el bien del pueblo”.

El mandatario vio el debate desde el hotel donde se hospedó en Mazatlán, Sinaloa, donde al siguiente día encabezó el gabinete de seguridad y después la conferencia matutina.

Al participar en tres procesos electorales para llegar a la silla presidencial, López Obrador recordó que participó en debates desde 2006, “hasta ayer no participé en un debate, 18 años” y consideró que el formato se debe respetar.

Después dijo que vio el “debate estuvo muy bien, bastante bien y es lo que puedo decir. En el hotel donde nos quedamos aquí e interesante porque uno recuerda en los debates en que se participa, en los que participé porque yo en menos de seis meses me despido, ya me jubilo de la vida pública”.

El presidente destacó: “Observé cómo al final del debate se abrazaron y se dieron de besos ahí. Sí existe, como es natural, una confrontación política, estamos hablando de una elección presidencial, pero también elecciones en estados, creo que es la elección de más candidatos, más concurrida en la historia del país”.