Ana Villagrán, la diputada que renunció al PAN y ofreció disculpas a Sheinbaum para “caminar con ella”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ana Villagrán, diputada local que renunció al PAN por no ser incluida en alguna candidatura para la elección del 2 de junio, ofreció una disculpa pública a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial oficialista.

“No como futura presidenta, sino como personas, como mujeres y como políticas”, dijo la expanista en redes sociales.

La exdiputada en la CDMX aceptó que fue muy “dura” con Sheinbaum Pardo porque cumplía su trabajo de oposición al mil, además de que la hacían verla como rival a vencer vulnerando su persona.

En su mensaje, la expanista también aclaró que nadie le pidió publicar ese mensaje en redes, sino que lo hace por ser lo correcto, ya que el PAN es incapaz de reconocer algo bueno de otros gobiernos.

“Lo que viví me ha hecho entender muchas cosas en términos de lo humano. Nadie me pidió hacer esto, lo hago porque es lo correcto. El PAN es incapaz de reconocer algo bueno en los gobiernos actuales y se dedican sólo a buscar destruir, yo formaba parte de eso”, escribió.

Además, explicó que fue vocera no oficial del PAN y que en esa etapa recibía ataques internos, por lo que ella fue “más dura” contra el gobierno.

“Fui vocera no oficial del PAN por años y mientras más ataques internos recibía más dura me ponía yo contra el Gobierno CDMX para ganar aceptación y visibilidad y al final crecí tanto que por eso me quebraron, pero jamás debí hacerlo a costa de otras personas fueran de Morena o no”, compartió.

En su pronunciamiento, aseguró que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México y la primera mujer en cumplir sus sueños políticos, por lo que enfatizó que “caminará” con ella con el “Plan C”, desde la trinchera que le corresponda.

El mensaje de la exdiputada del PAN va acompañado con una foto de ella y Claudia Sheinbaum, candidata de la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

En un día tan importante quiero de manera MUY humana y sentida ofrecer una disculpa pública a @Claudiashein, y no como futura Presidenta, sino como personas, como mujeres y como políticas uD83DuDE4FuD83CuDFFD

Como PANista fui MUY dura con ella porque cumplía al 1000 mi trabajo de oposición pero… pic.twitter.com/MeaTgpytVW — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) April 7, 2024

El 23 de febrero anterior, Villagrán publicó un video en el que hizo oficial y pública su renuncia al PAN, partido al que, dijo, ninguna vez le falló, tras 15 años de militancia.