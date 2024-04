León Krauze le da el triunfo a Sheinbaum en el debate: "La oposición no tiene futuro"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sheinbaum ganó este debate”, determinó León Krauze, quien, además, criticó a Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez, quienes “no aprovecharon realmente ninguno de los varios flancos que ofrece el gobierno actual en educación, salud y corrupción”, señaló.

Sheinbaum ganó este debate.



Como todos los punteros en un debate, la principal encomienda de Sheinbaum era cuidar su ventaja.

Lo consiguió.

No cayó en provocaciones.

Insistió en usar la etiqueta “la candidata del PRIAN” para reducir a Gálvez. Estrategia sensata en un debate.

Fue… — León Krauze (@LeonKrauze) April 8, 2024

Este domingo se llevó a cabo el primer debate presidencial con las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Máynez. Este evento marcó la primera vez que estos tres personajes se enfrentaron, de manera pública, en el contexto de las elecciones.

Krauze, quien ha sido un fuerte detractor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, compartió su análisis al finalizar el debate. En su cuenta de X le otorgó el triunfo a la candidata oficialista y señaló –lo que él consideró aciertos– como no caer en provocaciones y “reducir” a Gálvez señalándola como “la candidata del PRIAN”.

Sobre los otros dos candidatos, de oposición, Krauze criticó que “no insistieron, no desmintieron, no cuestionaron a la candidata de un gobierno con cinco años de historia en el poder”. La publicación terminó con una nota pesimista: “la oposición no tiene futuro en esta elección”, sentenció.

El día de hoy, Krauze se empeñó con su sentencia sobre el debate y el “triunfo” de Sheinbaum, a pesar de las críticas y descalificaciones que dijo recibir, según expreso en X.