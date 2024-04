Ni el temible Pinochet se atrevió a algo como el asalto a la Embajada de México en Ecuador: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la entrada de fuerzas de seguridad de Ecuador a la embajada de México en ese país fue un acto autoritario que “ni el temible Pinochet y otros se habían atrevido”.

“Fue un acto autoritario, increíble, es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso”, dijo.

El mandatario federal opinó: “Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión, no quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo, perdón a Ecuador, no quieren al pueblo ecuatoriano que es un pueblo como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo hermano, pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados porque siempre hay zalameros que meten sus narices”.

Destacó que uno de los elementos que argumentan es que Jorge Glas tenía pendientes con la justicia y aun así México le daría asilo.

“El señor era o es un delincuente, eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, pero lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía, fue una cosa verdaderamente autoritaria, yo no sé, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes precisamente con la política mediática. Hacen telenovelas y quien no tiene experiencia llega como si la política fuese cualquier cosa”.

La política, dijo, es un oficio y eso significa actuar con prudencia, equilibrar pasión con razón, tener el corazón caliente pero la cabeza fría, y si no se tiene eso ni respaldo popular entonces llegan los asesores y actúan de acuerdo a sus intereses.

Reiteró que se presentará una “denuncia legal, y ya a la Corte de Justicia Internacional y a la ONU… vamos a que se termine de elaborar la denuncia”.

Agradeció a los jefes de Estado que se manifestaron, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países, y dijo estar muy orgulloso del desempeño de los diplomáticos mexicanos en Ecuador, en especial de la embajadora, Raquel Serur, “es una mujer extraordinaria, filósofa, casada con un ecuatoriano Bolívar Echeverría, filósofo”.

“Muchas gracias de todo corazón, México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera, pero la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales”.

Al mencionar a Bolivia en lugar de Ecuador, por error y para enmendarlo, el presidente dijo que ayer habló con Luis Arce, presidente de Bolivia “y fue muy fraterno y también estuve pendiente de la solidaridad expresada por Evo Morales y así otros gobiernos y sin que nosotros lo pidiéramos Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador y le agradecemos a Nicaragua, porque nobleza obliga y vamos a continuar”.

Su administración, afirmó, actuará de manera legal y pidió separar lo que hacen los gobiernos con el comportamiento y el respeto que merecen los pueblos.

“Este es un asunto de otro tipo que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno posiblemente por una rivalidad interna, no posiblemente, hay una confrontación interna y eso los lleva a tomar una medida de este tipo pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo para Ecuador y los países del mundo”.

También indicó que el gobierno de Ecuador deberá responder y explicar lo que sucedió “y ojalá le vaya muy bien al pueblo de Ecuador”.