Sheinbaum no volteó cuando le hablé de víctimas de Línea 12 y del Colegio Rébsamen: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de estar en el debate presidencia, la candidata del PAN, Xóchitl Gálvez continuó con el reproche a su contricante Claudia Sheinbaum, arropada por sus seguidores una vez concluido el acto en el Instituto Nacional Electoral (INE), la aspirante aseguró que "cuando le hablé de las víctimas de la Línea 12 y las del Rébsamen, ni siquiera volteó".

"Es una persona, por eso le dije, eres fría y sin corazón, no tiene corazón, no se inmuta. Y bueno, ya se le va a quedar lo de la dama de hielo, porque la verdad que parecía un hielo ahí", aseveró la política.

Ayer, en la hora con 52 minutos que duró el ejercicio democrático, la aspirante de la alianza “Fuerza y corazón por México” atacó a su contrincante con los temas que, desde que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, han sido su talón de Aquiles: el derrumbe del Colegio Rébsamen por el sismo del 2017, donde murieron 19 niños y adultos; el colapso de la Línea 12 que dejó 26 víctimas mortales; el uso experimental del fármaco ivermectina para pacientes con Covid-19; entre otros.

Gálvez apostó por reiterar lo que expuso en el debate, y cuestionó la insensibilidad de la candidata oficialista ante la caída del Metro y la muerte de los menores en el Rébsamen.

"Lo de la Línea 12, es inaceptable, ella sabe que no le dio mantenimiento, ella lo sabe, y murieron 26 personas, eso, eso es absolutamente inaceptable, hay un dictamen de DDNV, ella dice que ya se reparó el daño, que ya se le dio dinero a las víctimas, pero eso no es suficiente, no hay un solo funcionario en la cárcel, no hay ningún funcionario del colegio Rébsamen en la cárcel, no hay ninguno, todos son, pues realmente temas que han quedado ahí en el olvido", espetó.

La abanderada también el PRI, estuvo acompañada por la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores; María Isabel, madre de una niña que padece cáncer; Mireya, mamá de Paola, una víctima que murió en el Cólegio Rébsamen y Daniel, víctima de la Línea 12 del Metro.