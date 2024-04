AMLO apuntó a EU y Canadá como potencias con posturas ambiguas ante el conflicto con Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras mostrar el video en el que se observa las agresiones que sufrió el jefe de Cancillería de México en Ecuador, Roberto Canseco, a manos de fuerzas de seguridad de ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó a Estados Unidos y Canadá como las “potencias” que tuvieron posturas ambiguas e indefinidas ante el asalto a la embajada mexicana.

En el caso de Estados Unidos “fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario y además no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios se han expresado abiertamente. Pensamos que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad, con en este caso Ecuador a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo”.

El jefe del Ejecutivo mexicano fue enfático: “Ya no queremos que se siga en América la doctrina Monroe, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ´ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual´”, lo cual, dijo, debe evitarse.

Llamó a ambos países a pronunciarse abiertamente, pero “si no lo hacen no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar, sería de pusilánimes que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento la actitud de otros pueblos y otros gobiernos”.

Al mismo tiempo consideró que los mandatarios Joe Biden y Justin Trudeau “son libres de expresarse o no, lo único es que tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, dónde se ha actuado con ambigüedad y dónde de plano se ha tolerado el autoritarismo. Yo diría que ha habido posturas bien definidas que tiene que ver con el derecho internacional y ha habido ambiguas”.

En torno al origen mexicano de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Irene Palencia, a quien se le señala por dar la orden de entrar a la embajada mexicana, el presidente respondió: “Eso no vamos a tomarlo en cuenta, están planteando que se le condene, se le proceda, nosotros no hacemos eso somos respetuosos del origen, además nosotros somos del partido de la fraternidad universal. Lo nuestro no tiene que ver solo con lo que sucede en un país, tiene que ver con todo lo que sucede en el mundo, este caso si no se denuncia como lo estamos haciendo es una mala señal hacia adelante. Tiene que ver con todo el derecho internacional”.

El video que se mostró en la conferencia, por instrucción del presidente López Obrador, será también presentado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en la reunión Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Expuso que de no cumplirse los tratados y las convenciones, en este caso el de Viena y otros acuerdos, ya no hay derecho diplomático, ni respeto a la soberanía.

“Es el doble discurso, estoy a favor de la libertad, de la democracia, pero tolero el autoritarismo, sometimiento por intereses económicos, el control de los medios de información o de manipulación en el mundo, el poder mediático, el papel de las agencias”, señaló.

Pidió se eviten esas situaciones, porque las relaciones entre naciones tienen que estar fundadas en el principio de respeto a las soberanías. “Es muy importante que se sepa todo esto y que lo conozcan nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos. Nada de que se lleva a cabo un atropello así y quédense callados no, México es independiente, es un país soberano y no vamos a permitir el injerencismo de nadie”.

En torno al planteamiento de que estos hechos se den en el marco de las elecciones presidenciales en México, el Ejecutivo mexicano respondió: “Independientemente cómo se haya dado, como dices es sospechoso que inicia esa campaña que muchas gracias al pueblo de México no ha tenido ningún efecto, pero como no puedo solo estar hablando, no solo son palabras sino hechos por qué no pones la última encuesta del Heraldo de ayer”, y aprovechó para hablar de cuestiones electorales y favorables a su gobierno.