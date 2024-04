Candidato de Morena propone el regreso de las “horas serenas” en la zona más violenta de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).-Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición “Sigamos haciendo historia”, visitó este lunes los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde dos bandas del crimen organizado se disputan el territorio de la frontera entre México y Guatemala, lo que ha ocasionado asesinatos, enfrentamientos, desapariciones, quema de vehículos, cobro de derecho de piso y bloqueos carreteros.

La visita transcurrió sin incidentes. En ambas localidades, el candidato llevó un mensaje de paz y unidad, para que como dice el Himno a Chiapas, “retornen las horas serenas”, reportó su equipo de prensa.

Ramírez Aguilar encabezó eventos públicos en el parque central tanto de Frontera Comalapa como de Chicomuselo, donde se pronunció por la paz y la productividad en la zona: “Estoy empeñado que retornen las horas serenas en Chiapas; estoy empeñado en la paz en Chiapas; estoy empeñado en ser un gobernador que trascienda y me siento acompañado del rostro, de la esperanza de ustedes”, dijo.

Afirmó que su mayor aspiración, es que “en Chiapas tengamos un estado donde no vivamos confrontados; somos un solo pueblo y somos una sola sierra madre, no somos distintos, no somos diferentes; la sierra madre es muy productiva. Aquí, la ganadería y la prosperidad en el campo, tiene que ser una realidad”.

Antes de llegar a Frontera Comalapa, en la comunidad de Chamic, justo donde en septiembre del año pasado miembros del Cártel de Sinaloa realizaron un desfile en camionetas armados por la carretera, el morenista se bajó del vehículo en que se transportaba con su equipo para saludar a las personas que lo esperaban sobre la carretera y que formaban una valla.

"El jaguar", como le dicen estuvo acompañado por candidatos a puestos de elección popular, entre ellos el excandidato del PRI a la gubernatura, Roberto Albores Gleason, ahora abanderado de Morena a diputado federal por el distrito 8, y Luis Armando Melgar Bravo, candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre otros.

Ante miles de simpatizantes reunidos en el parque central de Frontera Comalapa, el morenista afirmó que “trabajando juntos por la conciliación y la tranquilidad del pueblo, se recuperará la actividad comercial que ha caracterizado” a ese municipio. Dijo que en su gobierno fortalecerá las actividades comerciales y agropecuarias de la mano de las y los productores.

“Esta frontera es muy productiva, tiene que recuperar el vínculo comercial con Centroamérica, que florezca nuestra cabecera, que florezca por siempre la actividad comercial”.

Más tarde, en el vecino municipio de Chicomuselo, enclavado en la región de la Sierra, reiteró el mensaje de paz y unidad. “Viene una nueva era (s,us iniciales) para este municipio, con salud, educación, economía sólida y productiva y una vida libre de violencia”.

“Aspiro a que en Chiapas tengamos un estado donde no vivamos confrontados, somos un solo pueblo y somos una sola Sierra Madre de Chiapas, no somos distintos, no somos diferentes; la sierra madre es muy productiva. Aquí, la ganadería y la prosperidad en el campo, tiene que ser una realidad”, declaró.

Eduardo Ramírez Aguilar, postulado por una coalición de nueve partidos encabezada por Morena, manifestó que “con el segundo piso de la Cuarta Transformación que liderará la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se apoyará el campo para sea más productivo”.