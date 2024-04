La SRE justifica el asilo a Jorge Glas; había “indicios” de que era perseguido político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La canciller Alicia Bárcena Ibarra aseveró que el gobierno mexicano revisó “a profundidad” las imputaciones del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa contra el otrora vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y que los abogados de la Cancillería encontraron “indicios y vicios” según los cuales el político “es o podría ser un perseguido político”.

Durante una intervención en la sesión especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la jefa de la diplomacia mexicana rechazó que, previo al operativo policiaco-militar lanzado por el gobierno de Noboa contra la embajada de México en Quito, el equipo diplomático mexicano planeaba la fuga del asilado político.

“Es falso que estábamos programando una inminente fuga. No somos iguales. Nosotros no íbamos a proceder de ninguna manera bajo esta forma”, sostuvo Bárcena, quien insistió minutos después que “México no se lo va a traer a la fuerza. No lo haríamos jamás”.

Bárcena añadió que, a lo largo de la crisis diplomática detonada por la entrada de Glas en la Embajada de México en Quito, la Cancillería mexicana mantuvo el diálogo con su homóloga ecuatoriana, a través de reuniones y comunicaciones, y recalcó que “en ese entonces no habíamos otorgado aun el asilo político”.

De acuerdo con Bárcena, el gobierno mexicano tenía el derecho de otorgar asilo a Glas, y que todos los países de la región deben respetarlo. “Sé que es un tema que para Ecuador es difícil”, agregó, pero repudió el ataque contra la Embajada, al que equiparó con el reciente bombardeo del ejército de Israel contra un local diplomático de Irán en Siria.

La canciller también dijo que, si el gobierno de Noboa se molestó con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado 3 de abril –en la que atribuyó la derrota de la candidata del partido de Rafael Correa y de Glas al asesinato de su rival, Fernando Villavicencio–, contaba con “otro tipo de procedimiento” que el de declarar a la embajadora como persona non grata.