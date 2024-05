Balean a hijo del candidato de Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal de Metepec

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Alexei Ruiz, hijo del candidato de Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal de Metepec, Estado de México, Oscar Ruiz Díaz, resultó lesionado de bala tras una presunta persecución de policías de la Dirección de Seguridad Pública local, la madrugada de este sábado; el morenista acusó al alcalde con licencia del PAN, Fernando Flores, de lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron en el barrio de San Lorenzo Coacalco, alrededor de las tres de la madrugada. A las pocas horas se difundió un video en redes sociales que mostró parte de la agresión.

Según la narración de Alexei Ruiz, de 20 años, la persecución inició “sin motivo aparente”, después de que su auto fue chocado de frente por una patrulla de la policía municipal.

“No prendió en ningún momento las luces, no, nada. No hizo ningún ruido, nada. Me chocó y luego luego que me bajé, me empezaron a disparar”, declaró en un video que le hicieron en el hospital mientras recibía atención médica por las tres heridas de bala que recibió.

"Luego, por reacción, corrí y me empezaron a golpear cuando me agarraron, me golpearon y después un servidor público dijo que me iban a matar y a toda mi familia y que estaba asociado al Cártel de Jalisco”.

Tras la agresión, el candidato Oscar Ruiz Díaz culpó al alcalde con licencia del PAN, Fernando Flores, por lo sucedido y denunció abusos de la policía municipal en diversos videos en su página de Facebook.

"La policía municipal baleó a mi hijo Alexei Ruiz y a otro amigo por el pueblo de San Lorenzo Coacalco, aproximadamente a las 3:30 de la mañana", escribió en redes sociales minutos después del incidente.

En otro mensaje donde difundió el video de su hijo, agregó: “Ya está mi hijo en el hospital con 3 impactos de bala que le dio la policía Municipal, me da coraje e impotencia y responsabilizo a Fernando Flores por la agresión a mi hijo por eso no acepte (sic) las medidas de Protección para mí por la Policía Municipal. Esta es la inseguridad que vivimos todos”.

Horas después, decenas de personas realizaron una marcha en calles de Metepec, por simpatizantes de la campaña de Ruiz Díaz.

La versión del municipio

Por su parte, Arturo Tonatiuh Romero Malagón, presidente municipal del Ayuntamiento por Ministerio de Ley, dio su versión de los hechos en un video difundido en la cuenta oficial de X del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que hoy por alrededor de las cuatro de la madrugada, elementos de policía municipal ubicaron un vehículo en “actitud evasiva” y “al mantener la vigilancia a la unidad, detectaron que dos personas trepaban a una propiedad. Al percatarse de la presencia policiaca una de ella subió al vehículo Nissan versa blanca (sic), con placas NZV7767 y se dio a la fuga, lo que originó la persecución”.

La persecución comenzó desde la calle Hacienda La Quemada en la unidad habitacional Andrés Moreno Enríquez, hasta San Lorenzo Coacalco, donde el auto “impactó de frente contra la unidad de la policía municipal”.

Al bajar del Versa, dijo el funcionario, el conductor “apuntó y disparó contra los elementos policiacos, quienes repelieron la agresión” e hirieron al civil, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con su acompañante.

Romero añadió que, tras los hechos fueron asegurados el vehículo y dos armas de fuego, mientras que la persona herida fue trasladada a un hospital para su atención.

La autoridad se dijo interesado en esclarecer el incidente y ofreció su cooperación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para esclarecer los hechos.

Además aseguró que los policías involucrados fueron puestos a disposición para atender cualquier requerimiento en la investigación.

Los hechos contra el hijo del candidato de Morena-PT-PVEM se dieron horas antes de que la candidata presidencial de esa coalición, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciara su gira de dos mítines por el oriente del Estado de México.