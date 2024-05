Ebrard presume que Taboada “importa” su modelo de seguridad; su asesor es Manuel Mondragón, “mi exsecretario”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El excanciller Marcelo Ebrard afirmó que el candidato de la coalición opositora en la CDMX, Santiago Taboada, “importó” el modelo de seguridad implementado de 2006 a 2012 en la capital del país, cuando Ebrard era jefe de Gobierno.

Y atribuyó el plagio de la estrategia, como la instalación de videocámaras e implementación de cuadrantes, a que el asesor de Taboada en materia de seguridad, es su exsecretario, Manuel Mondragón y Kalb.

En febrero pasado, Ebrard Casaubón se deslindó de Mondragón y Kalb, luego de que éste le anunció que se sumaría al equipo de Taboada, lo que calificó como “un error enorme”.

Ebrard aclaró en aquella ocasión que Mondragón y Kalab es “un amigo entrañable”, pero lamentó su decisión y mediante un mensaje en la red social X anunció que ambos seguirían por caminos distintos: él en la Cuarta Transformación y su exsecretario de Seguridad, dijo, en el pasado.

Este domingo, durante el tercer y último debate a la jefatura de Gobierno por la CDMX, Ebrad, quien fue nombrado como parte del equipo que construye la estrategia de seguridad de Clara Brugada, publicó un mensaje también en X en el que presumió que el candidato del PRI, PAN, PRD “repite” la estrategia de seguridad en la CDMX de 2006 a 2012.

Destacó:

“Su asesor es mi ex Secretario de Seguridad: el Dr Manuel Mondragón. El modelo panista es un fracaso, están importando el nuestro”.

Taboada repite la estrategia de seguridad en la Ciudad de México de 2006 a 2012 : videocámaras , cuadrantes, etc . Su asesor es mi ex Secretario de Seguridad : el Dr Manuel Mondragón. El modelo panista es un fracaso, están importando el nuestro. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 13, 2024