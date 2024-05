Taboada culpa a Batres por agresiones a candidatos de la oposición tras atentado a Alessandra Rojo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Por tercera vez en cinco días, el candidato del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Batres, de las agresiones contra aspirantes y simpatizantes de la oposición, incluido el atentado de ayer contra Alessandra Rojo de la Vega, abanderada a la alcaldía Cuauhtémoc, y dijo que si no puede garantizar una contienda pacífica, que “pida licencia o se vaya de vacaciones”.

En conferencia citada urgente, luego de la agresión a la activista ayer por la noche, aseguró: “Hago responsable públicamente de lo que nos pase a nosotros o a cualquier persona de nuestras familias o de nuestros equipos, al jefe de gobierno, Martí Batres. Si no va a garantizar la seguridad de la oposición, que pida licencia y se vaya de vacaciones unos días o a coordinar la campaña de la candidata que va a perder”.

Acompañado de candidatos a alcaldías y diputaciones, el panista enumeró las agresiones de las que la oposición ha sido víctima desde el inicio de la campaña:

Retiro de su propaganda y violencia contra sus ayudantes que la colocan, agresiones a candidatos a diputados como a Xavier González Zirión, acceso policiaco y violento a casa de la candidata a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga; detención de Evelia “N”, lideresa de comerciantes del mercado de La Merced, y los disparos contra la abanderada a la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

“Lo que queremos son elecciones libres, que se deje de meter la policía, que se deje de meter el gobierno y que dejen de amedrentar. Lo que ayer quisieron era amedrentar y muy probablemente atentar con la vida de Alessandra. Ellos creen que con eso nos van a callar. Algunos llevamos tres años, incluida Alessandra, enfrentándolos, pero en 20 días no nos van a detener”.

El exalcalde en Benito Juárez añadió: “Aquí nadie se va a rajar ¡eh! y hasta donde tope. No vamos a permitir que esta ciudad se vuelva como mucha estados que gobierna Morena, la más peligrosa para la oposición”.

Y le mandó otro mensaje a Martí Batres: “Que se ponga a trabajar, que deje de hacer grilla y que garantice lo que es la ciudad, una ciudad democrática que la hemos construido todas y todos desde hace muchos años. Que si tiene un poco de decencia y de pudor, no pase a la historia como el jefe de gobierno que permitió y que promovió una tragedia a 20 días de una jornada electoral”.

No obstante, dijo que se reunirá con los candidatos a diferentes puestos para analizar sus estrategias de seguridad para seguir los 20 días que faltan de la campaña.

“Me intentaron matar para bajarme”: Rojo de la Vega

En la conferencia, la candidata Alessandra Rojo de la Vega acusó que el atentado de ayer en su contra, tuvo un propósito:

“Me intentaron matar, tal vez, para callarme o para bajarme de una elección en las que les llevamos ventaja, gracias al cariño de la gente”.

Así lo dijo en referencia a la contienda en la que compite contra la abanderada de Morena-PT-PVEM, Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal, senador e integrante del equipo de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

La activista contra la violencia hacia las mujeres explicó que ayer, después de terminar una reunión con integrantes de su equipo de trabajo en un restaurante de la colonia Peralvillo y una mujer se le acercó para entregarle un papel en el que le pedía ayuda por ser víctima de violencia y le dio una dirección.

Según dijo, se dirigió al punto con su chofer en su auto y de pronto, “vi a una persona que traía un casco, volteé al primer disparo y me agaché, mi chofer se arrancó a mi casa y ya no supe”. Su vehículo tuvo seis impactos de bala, pero ella no resultó herida. Agregó que no vio ninguna moto alrededor. De su chofer no dio más detalles.

Rojo de la Vega contó que, al informar de los hechos a su padre, este le dijo que había recibido llamadas en las que lo amenazaron “de que nos iban a hacer algo a sus hijas. Ya denuncié también los hechos”. Cuestionada sobre si había recibido amenazas previas, contestó: “Sí, recibo todos los días en mis redes sociales, no me las tomé muy en serio”.

Luego, dijo que estuvo hasta las cinco de la madrugada de este domingo en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX haciendo la denuncia, donde aportó todas las pruebas.

No obstante, recordó que tiene 40 quejas y denuncias acumuladas en la institución, cuyo encargado de despacho es Ulises Lara, porque en sus mítines les avientan petardos, les pegan y les mandan a servidores públicos, pero “no se pone a trabajar… La Fiscalía no ha hecho absolutamente nada”. Y exigió que se detenga a la persona que disparó, “pero también contra quien lo ordenó”.

Pese a ello, Alessandra Rojo de la Vega aseguró: “aquí nadie se raja, saldremos más fortalecido que nunca, hoy en este México bañado en sangre, impune, omiso o indolente, donde es un peligro alzar la voz, ser activista y ser candidata”. Y adelantó que seguirá su campaña en las calles todos los días de las 6 a las 23 horas todos los días.

Rojo de la Vega y Taboada llamaron a la gente a salir a votar por ellos y por los candidatos de la oposición para “poner un alto al abuso del poder”.

“No sean mezquinos”: Taboada

Cuestionado sobre las peticiones de su contrincante de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada, y de la aspirante a la alcaldía, Caty Monreal, a “no politizar” el tema del atentado, Santiago Taboada reventó:

“No hay que ser mezquino. Esto es algo que hemos venido denunciando de manera sistemática. Ellos son los responsables porque ellos son el gobierno, porque ellos han ocupado las instituciones para hacer todo esto. Empezaron con la historia de la propaganda y vean en qué acabó”.