AMLO sostendrá pelea legal contra María Amparo Casar por pensión de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno federal va a litigar la decisión del juez que ordena reponer el pago de la pensión a María Amparo Casar por la muerte de su esposo en instalaciones de Pemex y el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, como parte de una estructura, “no puede quedar inmaculada”.

“La señora es la presidenta de la asociación de la sociedad civil para combatir la corrupción, ¿cómo vamos a dejar esto así?, porque a mí me faltan cuatro meses y medio, ¿Qué, vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No no no hagamos algo, no va a desaparecer ni es mi propósito pero no puede quedar inmaculada”, señaló.

Cuestionó que no se puede dejar el tema sin seguimiento por “todo lo que hemos hecho para despertar conciencias”, por lo que ni para evitar que “nos llamen miserables y ni nos mienten la madre nos vamos a quedar callados, no (…) Cómo creen que nos vamos a quedar así y no es nada personal”.

El presidente expuso que Casar “presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le da el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo y creo que con la amenaza de que si no se procede penalmente”.

Criticó que uno de los argumentos del abogado fue que si le quitan la pensión los 125 mil pesos se queda sin recursos, se afecta su subsistencia, pero llamó a revisar que “en el Instituto para la Transparencia le pagan 250 mil pesos” y cuestionó el argumento mencionado.

Este caso, aseguró, debía darse a conocer por parte de Pemex para no incumplir con el combate a la corrupción, “mostrar cómo es el teje-maneje de la politiquería”. Además de que insistió en que el procurador de entonces, Bernardo Bátiz, fue buscado por Casar para cambiar el resultado del peritaje.

Ofreció disculpas a la presidenta de MCCI por exhibir el caso de la muerte de su esposo, pero “ella debe aceptar que se trate esto con transparencia. Le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 120 mil pesos mensuales”.

Hizo el comparativo de que a los trabajadores al jubilarse les dan en algunos casos una pensión de 3 mil pesos. “¿Y por qué estos casos 125 mil, ¿que no es una sociedad profundamente desigual? Con una desigualdad monstruosa, obscena”.

También se quejó de que Estados Unidos financia a la organización que preside Casar, pero que no se lo diría directamente a los funcionarios de ese país, aún con las diversas reuniones que sostiene con ellos, porque considera que “es de mal gusto”.

El jefe del ejecutivo federal afirmó que no han incumplido ninguna resolución de algún juez pero la respuesta de su gobierno “sí va a lo jurídico, nunca hemos incumplido. Pero lo vamos a litigar y aquí lo vamos a estar informando”.

Agregó: “De repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más porque hay mucha desinformación, mucha manipulación. Aquí aprovechamos para hacer uso de nuestro derecho de réplica, para que la gente tenga toda la información”.