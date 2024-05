"Es un refrito": así desestimó AMLO el informe de la DEA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó las declaraciones del exagente de la DEA, Mike Vigil, para responder que el informe sobre la operación de cárteles mexicanos en Estados Unidos contiene detalles que ya se conocían. “No es novedad”.

“Me llamó la atención que estaba viendo las redes y le preguntó un reportero, un conductor (…) por qué no lo vemos, sobre el informe de la DEA. Este señor fue agente de la DEA y yo creo que todavía está en activo aunque retirado. Él contesta eso, dice que desde hace años lo saben, que no es novedad, que es un refrito”.

El Ejecutivo Federal cuestionó: “¿Cuándo surge el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco?, ¿desde cuándo? Y él lo dice. Nada más no coincido con algo que dice, que no funciona lo de ‘abrazos, no balazos’”.

Ante la discrepancia pidió a Vigil “que espere un poco porque eso (la política de abrazos, no balazos) lleva su tiempo y además es natural que no esté de acuerdo porque hay quienes sostienen –y yo los respeto– que lo que hay que hacer es usar la fuerza, que es con medidas coercitivas”, y reiteró que el mal no hay que enfrentarlo con el mal.

Insistió en que el problema de la violencia se puede resolver “si se atienden las causas porque el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias (…) Al declarar esa guerra lo que hicieron fue alentar aún más la creación de la delincuencia organizada”.

A partir de la declaración de guerra al narcotráfico señaló que “se puede probar cómo se incrementaron los homicidios porque el encargado de garantizar la seguridad pública era nada más y nada menos que Genaro García Luna y en ese gobierno existió un narco-Estado”.

¿Qué dijo Mike Vigil?

En la entrevista Vigil declara: “No sé por qué salió este informe diciendo que los dos cárteles habían penetrado los 50 estados en los Estados Unidos, porque ya hace más de cinco años que ocurrió esto. Cuando ‘el Chapo’ Guzmán fue extraditado en 2007 a los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ya estaba operando en seis de los siete continentes y el Jalisco Nueva Generación más o menos iba llegando al nivel, más o menos, al cártel de Sinaloa, sólo que es muy raro que estén reportando eso ahora, cuando en realidad sucedió a más de cinco años en el pasado”.

Otro elemento relevante que destaca es que hubo una fricción entre el presidente López Obrador y la DEA, cuando salió en defensa del secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos.

“Es un conflicto que existe entre la DEA y López Obrador. Simplemente esto se dañó bastante cuando fue detenido el exsecretario de la Defensa bajo la administración de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, y fue regresado a México por petición del gobierno y ya con eso comenzó a limitar el señor presidente López Obrador, no nada más a la DEA, sino al FBI y otras agencias que también trabajan en México”, indicó.

Vigil expuso un hecho más: “Ismael ‘El Mayo’ Zambada todavía es el líder del cártel de Sinaloa. Sí tiene problemas de salud, es diabético. Él nunca sale de la Sierra Madre, ahí cerca de Sinaloa, simplemente porque él es muy cuidadoso, mucho más que ‘el Chapo’ Guzmán, pero todavía es el líder del cártel de Sinaloa, y por eso ‘los Chapitos’ están en conflicto con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, en Sonora, porque ellos saben perfectamente bien que si muere ‘el Mayo’ Zambada entonces se va a fraccionar el cártel y va a ser más difícil para controlarlo”.

“Ellos tienen que hacer su tarea”

Sobre la información que dio Vigil en torno al liderazgo en el cártel de Sinaloa, el presidente López Obrador evadió responder; “eso corresponde a las áreas de investigación”.

Aclaró que “estamos aplicando la estrategia para que no haya muertes, homicidios, asesinados en México y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber, es garantizar la paz y la seguridad en México” y la ayuda al país vecino es por razones humanitarias y por buena vecindad.

“Ellos tienen que hacer su tarea, el principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo, eso duele mucho. No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México cuando -como él (Vigil) dice: si hay consumo va a ser México o cualquier país”. Y agregó que independientemente de dónde llegan los precursores hay que pensar en revertir la adicción.

“Es un asunto social y eso no se resuelve con un policía en cada esquina, tiene que ver con alentar una forma de vida donde no sea lo material lo más importante”, dijo.