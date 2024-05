“Piensa mal y acertarás”: Alessandra Rojo de la Vega tras atentado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, declaró no saber con certeza si el ataque a balazos a su camioneta se trató de una intimidación o un intento de homicidio, pero aseguró que “no fue un intento de robo, no me quitaron nada”.

En entrevista con Aristegui Noticias, Rojo de la Vega recordó que además de ser candidata, ha sido una activista que lucha por la justicia para las mujeres desde hace siete años, por lo que se refirió a este hecho como un ataque de odio al cual no le encuentra explicación.

Al ser cuestionada sobre si tenía alguna hipótesis de quién o quiénes pudieron ser los actores de lo ocurrido, respondió:

“Pues, dicen: ‘piensa mal y acertarás’, pero no puedo responsabilizarlos directamente, sería malo hacerlo”, y depositó sus esperanzas en que la fiscalía dé con los responsables materiales e intelectuales.

Remarcó que este acto representa un ataque directo a todas las mujeres que tienen sueños e ilusiones de cambiar, en su caso hizo alusión a la alcaldía Cuauhtémoc en la cual, asegura, se enfrenta a la familia Monreal.

Alessandra Rojo De la Vega denunció que la noche del sábado 11 el auto en el que viajaba sufrió un atentado.

A las 22:51 horas, la activista escribió en su red social X: “Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar”.