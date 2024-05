T-MEC: EU declara “decepción” por fallo a favor de Grupo México sobre mina en Zacatecas

WASHINGTON (apro).- El gobierno de Estados Unidos expresó su “decepción” y desacuerdo con el fallo de un panel de resolución de disputas en el T-MEC a favor de Grupo México y en contra de trabajadores mineros, y toma acciones en represalia contra al empresa.

Por medio del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el panel de resolución de disputas determinó que Grupo México no viola derechos de trabajo de Los Mineros en la Mina de San Martín, Zacatecas.

“La decisión del panel que efectivamente permite que Grupo México continúe violando los derechos de negociación del contrato colectivo y de libre asociación de los mineros de San Martín; es sorprendente y decepcionante”, indicó Katherine Tai, la jefa de la Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca (USTR).

“No obstante, confiamos en que las promesas del MRR de defender los derechos de los trabajadores sigan vigentes y buscaremos reabordar los problemas persistentes en San Martín”, acotó Tai.

El 15 de mayo de 2023, el Comité Interagencial de Monitoreo y Aplicación de Leyes Laborales (ILC) que integra la USTR y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, recibió la petición de invocar el uso del MRR para la disputa minera en San Martín.

La denuncia fue emitida al ILC por parte de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO) y por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros).

La demanda señalaba que había evidencia creíble y suficiente de que Grupo México viola los derechos laborales de Los Mineros en la mina de San Martín, Zacatecas.

Al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la USTR le solicitó investigar el caso bajo los estatutos del T-MEC y por encima de eso Grupo México continuó operando la mina de San Martín, pese la huelga declarada por Los Mineros.

Tras el plazo de 45 días definido en el T-MEC respecto al pedido estadunidense, el gobierno de AMLO estuvo en desacuerdo con la posición y queja de los sindicatos denunciantes y con Tai.

El 22 de agosto del año pasado la USTR exigió la formación del panel de resolución de disputas laborales en marco del MRR para analizar la decisión y determinación del gobierno mexicano a favor de Grupo México y en detrimento de Los Mineros en San Martín.

Posteriormente, el 26 y 27 de febrero pasado el panel fue verificar la denuncia a San Martín, y luego el 28 y 29 del mismo mes el panel llevó a cabo una audiencia en la Ciudad de México y el pasado 13 de mayo emitió por escrito el fallo en favor de Grupo México.

“Aunque la decisión del panel sobre San Martín no fue justo para los trabajadores, seguimos firmes en nuestro compromiso con el MRR para proteger la libertad de asociación y de negociación del contrato colectivo en México”, también por escrito señalo, Thea Lee, Subsecretaria del Trabajo para Asuntos Internacionales en el gobierno de Joe Biden.

Tai solicitó al Departamento del Tesoro suspender el acuerdo final aduanero de las cuentas relacionadas a la importación de productos provenientes de San Martín y continuar con el desmantelamiento de las exportaciones de la misma minera perteneciente al Grupo México.