AMLO: las vallas que rodean el Palacio Nacional son para evadir el acoso y evitar la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las vallas que rodean el Palacio Nacional son para evadir el acoso y evitar la violencia, podrían mantenerse hasta el día de la elección presidencial y en el caso del izamiento de la bandera justificó que podría no hacerse para no caer en provocaciones y porque los militares tendrían dificultad para salir.

En torno a las vallas expresó que “es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia y también por las circunstancias porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de zopilotes, tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia las tres p. También se necesitan las tres c: cabeza corazón y carácter”.

Foto: Miguel Dimayuga

Reiteró que es mejor prevenir porque hay muchos infiltrados y provocadores para afectar a su gobierno y también para que no se haga daño al Palacio Nacional.

Aunque el planteamiento fue reiterado para tener claridad si en efecto las vallas permanecerán para que no les afecte en la cuestión electoral, el presidente evadió: “Pasando las elecciones ya no van a escuchar a López Dóriga a Ciro y Loret como los escuchamos ahora. Eso ya no se va a volver a escuchar dentro de 15 días, pero es un ejemplo o lo de los accidentes en el Metro o bueno presuntos accidentes en el Metro”.

“Yo creo que hasta después (del 2 junio) es que va a empezar a llover, ya va a haber menos calor después del 2 de junio ya va a ser distinto”.

Aunque se le solicitó que aclarara si en efecto las vallas permanecerán dentro de tres fines de semana más, mencionó: “A lo mejor sí, para los conservadores que se metan 20, 50, 100 al Palacio y le prendan fuego que es lo que quieren, desearían eso, lo de los apagones estos no es nada para los gritos que darían Ciro y Loret y López Dóriga y todos, no ven que ya llegó hasta España. Hay que estar cuidando hay que ser prudente”.

También se quejó de que en una manifestación anterior afirmaron que sería una protesta tranquila y sucedió lo contrario, porque “hay quienes traen otras intenciones, no vienen a luchar por causas justas. Consciente o inconscientemente vienen a apoyar a la mafia del poder, a la oligarquía, son conservadores”, además de señalar que hay quienes vienen embozados y con sopletes.

Después, se le insistió en si la bandera en el Zócalo se izaría, principalmente porque este domingo se convoca a la manifestación llamada “marea rosa”, a la que acudirá la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, y el presidente respondió que así debería ser, “yo no sé por qué razón yo creo que para protegerla. Cuando se va a izar, si hay protestas no se quiere caer en ninguna provocación y yo creo que nadie se atrevería a afectarla”.

Enseguida cambió el argumento: “Pero es que tienen que salir... Cada vez que salen a las 6 de la tarde los soldados, de reúne la gente y hacen vallas porque la gente le tiene mucho respeto a la bandera. Es un espectáculo, yo lo observo porque salgo a veces en la ventana a ver cómo está el Zócalo... que además va muy bien”.