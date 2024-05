AMLO ofrece "compromisos con quien va a gobernar", según la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por el tiempo que queda de este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta a que la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sea con compromisos que se puedan hacer con quien llegue a la presidencia.

Así lo informó Pedro Hernández, secretario general de Seccion 9 en entrevista al finalizar su participación en el mitin de la CNTE frente al plantón que comenzaron en el zócalo este miércoles y afirmó que el plantón y paro depende solo del mandatario federal.

“Nosotros decimos que puede haber compromisos porque finalmente el presidente así lo dijo en la mesa: ‘podemos establecer compromisos con quien va a gobernar’, nosotros no apostamos a esa parte electoral, nosotros decimos que mantenemos nuestra independencia político-ideológica”.

Afirmó que ellos como representación de la disidencia magisterial “no somos apolíticos, pero tampoco apoyamos a uno o a otro partido, hemos enfrentado al PRI muchos años, al PAN en los dos sexenios, ahora Morena y el problema sigue siendo de fondo, estructural, un sistema que no permite el reconocimiento pleno de los derechos”.

Algunos de los pendientes con el mandatario federal son en materia legislativa, mismos que ya no se podrán concretar en este sexenio por el término de esta legislatura, por eso el margen estará en las gestiones con la próxima administración.

Entre esos pendientes está la abrogación total de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, así como la ley del ISSTE de 2007.

De la reunión de este jueves con el mandatario federal esperan respuesta puntual a los otros márgenes de negociación que sostienen.

“Creemos que hay todavía margen de poder hacer varios compromisos y sobre todo la cuestión de los cesados, de los presos de Nochixtlán, seis maestros asesinados en el periodo anterior, que no se han resarcido los daños, no se ha castigado a los culpables. Me parece que ahí es un tema importante, 300 mil docentes todavía sin plaza base. Esos son los márgenes que tenemos en la negociación”, expuso el dirigente.