AMLO promete que la bandera izará en el Zócalo durante la marcha de la "marea Rosa"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La bandera de México sí se izará este domingo durante la marcha “marea rosa”, a petición de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador; las vallas permanecerán para evitar provocaciones y porque podrían entrar a quemar Palacio Nacional.

“Me mandó una carta (Gálvez), no puedo hablar de eso, pero vamos a buscar la forma de que se ice la bandera. Yo creo que hoy, mañana”, dijo que solo verán la manera en que se pueda hacer esta actividad que diario hacen los militares.

“Y va a estar la bandera el domingo, no hay mala intención no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos”, aseguró.

En torno a las vallas, que podrían estar hasta el 2 de junio, día de la elección, al menos estarán este domingo también.

“Las rejas esas sí las vamos a mantener, pero no por los que se vayan a manifestar a favor del candidato o partido, sino porque hay mucho provocador extremista y se tocan los extremos”.

Dijo que la extrema izquierda y la derecha se tocan, de esta última dijo que “es única, nada más que unos son muy hipócritas y otros son muy cínicos pero en esencia son los mismo”.

Las vallas metálicas, afirmó, son “para evitar provocaciones, evadir el acoso, prevenir, pero ya para que también quede eso claro, la gente comprende que tenemos que cuidar palacio, la catedral, todos los edificios históricos, el patrimonio cultural de México.

Indicó que en la desesperación pueden meterse y quemar el palacio o la catedral, “imagínense el New York Time, el Washington. Hasta roncos quedarían los López Dóriga, los Ciro, Loret de mola, etc. Entonces no, vamos a cuidar, nada más”.