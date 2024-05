CNTE mantiene plantón en Palacio Nacional; rechaza aumento salarial del 10% tras reunión con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación analizarán por cuánto tiempo se mantendrá el plantón frente a Palacio Nacional porque no aceptan el aumento del 10% al sueldo y se mantienen en la exigencia de que sea al 100%.

Tras más de dos horas de reunión con el mandatario federal, agregó que es erróneo pensar que ese aumento al salario alcanzaría o sería sobre los 16 mil pesos mensuales que sostiene el presidente tendrían los maestros como un mínimo, para emparejarse al salario promedio de los afiliados al IMSS.

“Lo externábamos frente al presidente, que pareciera que el sueldo bruto del magisterio es de más de 16 mil pesos y no es así. Si vemos todo en la cuestión desde las prestaciones o cualquier otro concepto que aparezca en los comprobantes de pago, nos damos cuenta que al final el sueldo base no es esa cantidad, por lo tanto se mantiene esa exigencia”, aseguró.

Hasta este jueves el plantón se mantiene porque en el transcurso del día deberá determinarse en la asamblea nacional las acciones a seguir, por lo que no tienen fecha para levantar esta protesta frente a la sede presidencial y sus vallas.

Es decir, no sabrán si mantendrán esta manifestación hasta el domingo que marchará la denominada “marea rosa” en la que estará la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, aunque descartaron que pueda confundirse con un apoyo a ella.

“No vamos a converger (con la marcha de la oposición), nosotros somos CNTE, no pertenecemos ni apoyamos a algún partido político, mantenemos nuestra independencia. El zócalo es de los trabajadores, del pueblo, nos mantendremos si así consideran nuestros compañeros”, dijo Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 en la Ciudad de México.

Consideró que tampoco podría darse alguna situación de provocación. “Tenemos un punto de vista sobre lo que significa esta movilización, la candidata y demás, sin embargo, eso lo expresamos en otro terreno, no caeremos en ninguna situación” de enfrentarse.

El maestro dirigente afirmó que además en su organización cada maestra, maestro, será libre de votar por quien quiera.

“Es muy claro: nosotros no somos corporativos, no apoyamos a uno o a otro candidato, nuestros compañeros están en la elección libre por quien deseen o no deseen. No somos apolíticos, sí participamos en la política, pero no en una política partidaria”, aclaró.

A dicha “marea rosa” también podría acudir el empresario Claudio X. González, uno de los que impulsaron la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aun así descartaron que se pueda dar alguna confrontación.

“No estamos en afán de confrontar, no lo vamos a saludar, por supuesto tampoco, pero vamos a evitar cualquier situación de provocación (…) No hay riesgo de fricciones, el zócalo es demasiado amplio, nosotros nos mantendremos si así deciden nuestros compañeros, con base en las respuestas la estrategia es movilización, negociación, movilización”, expuso.

La disidencia magisterial buscaba una reunión más con el presidente López Obrador antes del 2 de junio, pero no será hasta el 4 de junio cuando se vuelvan a encontrar con él.