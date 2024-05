“Demuestran no tener dignidad”: AMLO sobre ministros de la Corte por rechazar proyecto de Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El freno de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al proyecto de la ministra Lenia Batres para la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial es una decisión que ya se esperaba, “ya lo sabíamos” y demuestran “no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rechazó que se afecte el fondo de pensiones para el bienestar porque, reiteró, tendrá otras fuentes de financiamiento “y vamos a esperar a ver qué sucede hacia adelante. Esos son expedientes abiertos, que no estén pensando que ya se terminó, no, nos importaba abrir el caso, dejarlo abierto para que en el futuro se siga tratando el asunto”.

Al pedirle un comentario sobre la decisión de la segunda sala de la Corte, respondió: “Nada, ya lo sabíamos, nada más es cosa de recordar, los ministros de la Corte violan la constitución porque en el artículo 127 se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, así, clarísimo. Yo gano 135 mil, 140 mil pesos mensuales y ellos ganan 700 mil y de manera leguleya, como abogados huizacheros, con todo respeto, tinterillos, ellos le dieron la vuelta y crearon estos fideicomisos y aun cuando el poder legislativo los canceló ellos no hicieron caso”, señaló.

Dijo que actúan de esa manera porque son empleados del supremo poder conservador pues hay ministros que están al servicio de las corporaciones económicas más poderosas.

“Por eso lo de ayer pues no debe ser motivo de sorpresa porque lo que se estaba buscando era que se cancelaran esos fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos. Ellos no representan al pueblo, no garantizan la impartición de justicia, ellos están ahí para defender a grupos de intereses creados”, indicó.

El mandatario federal insiste en que se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial con la participación de todo el pueblo, porque está en crisis. ¿Cuál es el mejor método para resolver un problema público? El método democrático, es decir que la ciudadanía elija mediante el voto, a todos los integrantes de ese poder.

“El pueblo tiene un instinto certero, es sabio, se equivoca menos, que el pueblo elija a los ministros, desde luego también a los magistrados, por qué tenerle miedo al pueblo”, cuestionó.

También recordó que a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, “nosotros les hicimos la propuesta a ver por qué no aportan ese dinero son como 15 mil millones a los damnificados de Acapulco y dijo que sí, pero le han de haber llamado y dicho: si tú no te mandas sola y se echaron para atrás y dijeron no, por ningún motivo”.