“La bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria”: AMLO confirma que se izará durante “marea rosa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar que la bandera mexicana se izará este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, durante la marcha de la oposición “marea rosa”.

En su conferencia matutina desde Tapachula, Chiapas, el mandatario envió un mensaje sobre el tema: “También para los del bloque conservador que están dale y dale y dale que les quitamos la bandera, no, no, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos”.

En días anteriores dijo que podría no izarse la bandera porque se dificulta a los militares salir de Palacio Nacional, en esta ocasión, por las vallas colocadas y también sugirió que es por actos de provocación que se dan durante algunas protestas.

“Nada más que hay veces, yo no tenía todos los informes en que -no estoy culpando a los que se manifiestan, son opositores a nosotros- hay otras manifestaciones donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento, eso hasta ahora me lo plantearon”, dijo.

El mandatario federal aclaró que su instrucción será el izamiento de la bandera de México, pero se hará durante las primeras horas del domingo y será levantada cuando termine la manifestación.

“Llevamos tanto tiempo en esta lucha, antes cuando nosotros estábamos en la oposición no nos permitían ni siquiera usar el zócalo, pero tampoco izaban la bandera, nada más que ahora se fijan de todos los medios de información”, señaló.