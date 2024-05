Obispo de Cuernavaca asegura que la Iglesia sabe que el crimen presiona a electores para votar

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).–El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, encabezó este sábado la Caminata por la Paz, y aseguró que grupos del crimen organizado están presionando al electorado para votar por determinados partidos, sin especificar; además de que advirtió a sus feligreses que el voto “sirve para castigar a los malos gobiernos”, lo que no debe olvidarse en el contexto de violencia que se vive en Morelos.

Fueron alrededor de 10 mil personas las que marcharon por Cuernavaca este sábado. Previo al inicio de la marcha, el prelado dijo que los grupos del crimen organizado “están fomentando la violencia, el crimen organizado está ya tratando de influenciar y de incidir en las elecciones, eso todo el mundo lo sabe y están presionando a un sector del pueblo a votar por ciertos partidos”. “Ustedes tienen evidencia de que están tratando de influir en el voto”, se le insistió: “si no la tuviera no lo diría”, respondió.

Dijo que, según información del estado, en Morelos se han incrementado los homicidios dolosos en 2024 más de 30 por ciento, y luego hizo un largo recorrido por aquellos rubros de inseguridad que colocan a Morelos como uno de los estados más violentos del país. Aseguró que la presencia de la Iglesia en todos los rincones hace que los sacerdotes tengan información de primera mano de la inseguridad.

“Resulta evidente que la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no han funcionado. México se enfrenta a unos de los desafíos más apremiantes y trascendentales de su historia, la inseguridad, la creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad, son problemas que están amenazando la paz la estabilidad y el bienestar de México”, sostuvo. Dijo que el poderío del crimen organizado en el país representa “un desafío muy significativo” para México.

Luego dio dos datos de muestra de lo que se vive en el país: México tiene 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo y ocupa el tercer lugar en criminalidad a nivel mundial. Lamentó que todas las familias estén viviendo tragedias personales a propósito de la violencia. Dijo que durante la marcha habló con “una madre cuyo hijo fue desmembrado y partido y distribuido en pedazos” en la entidad.

Señaló luego que hay un promedio de 90 personas asesinadas por día. También señaló a las más de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales 92.5 por ciento “no denuncian”.

En cuanto a Morelos, dijo que 2024 es uno de los años más violentos de su historia. Dijo que la entidad es primero lugar en feminicidio, despojo y robo a bancos; segundo lugar en secuestro, homicidio doloso y robo de vehículos; tercer lugar en robo de autopartes; cuarto lugar en robo a transportistas y uno de los cinco estados más violentos en todo el país.

Recordó que 80 por ciento de la población de la entidad se siente insegura, y luego citó a José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad para advertir que en los primeros cuatro meses de 2024 los asesinatos se incrementaron 30 por ciento en comparación con el año pasado. Señaló también que las carreteras libre y de cuota que conectan con la Ciudad de México se han convertido en las más peligrosas del país.

Enseguida citó informes de la Defensa Nacional para señalar que en Morelos operan 14 grupos criminales, entre ellos: el Cártel del Noreste; Guerreros Unidos, Cartel Jalisco Nueva Generación, y ahora, dijo “está entrando, de un modo preocupante y violento, la Familia Michoacana”. Además de otros grupos locales “que siembran el terror”, tales como Los Mayas, Los Colombianos, El Comando Tlahuica, entre otros.

Dijo que las autoridades han descuidado sus funciones y que eso ha causado desilusión entre la población. Sostuvo que más de 5 mil pequeños comercios han tenido que cerrar por la extorsión o el llamado cobro de derecho de piso, pues miles de personas han tenido que decidir entre trabajar para darle el fruto de su trabajo a los delincuentes o cerrar.

Llamó a los presentes a no equivocarse “como se equivocan los que teniendo responsabilidad civil y poder federal y estatal para impedir tanta violencia en las calles prefieren la omisión por intereses personales y por falta de capacidad y responsabilidad. No nos equivoquemos hermanos democracia sirve también para castigar con el voto a los malos gobiernos”. Entonces sonó un aplauso entre los presentes.

Dijo que quienes ostentan el poder a veces no quieren o simplemente no hacen lo que les corresponde, por eso “la ciudadanía tiene ese poder, el del voto, no nos equivoquemos, hermanos, la ciudadanía exige seguridad porque su derecho, exige seguridad porque la necesita para trabajar, exige seguridad para desarrollar al Estado a través de trabajo productivo y no a través de las dádivas que nos hacen dependientes”, en clara alusión a los programas sociales.

Después del mensaje del obispo, un número indeterminado de candidatos de diversos partidos políticos a presidentes municipales en Morelos, firmaron los Compromisos por la Paz que han sido signados ya por las candidaturas a la presidencia, por las tres candidatas a la gubernatura y ahora por los aspirantes a los ayuntamientos. Enseguida hubo una oración y concluyó el evento.