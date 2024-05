“Seré una presidenta daltónica”: Xóchitl Gálvez dice que gobernaría sin distingo partidista

CIUDAD DE MÉXICO (apro). Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que será una presidenta “daltónica” al referirse que ella está de acuerdo con los gobiernos de coalición porque México es un país plural.

“Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición, y yo voy representar un gobierno de coalición, pero no sólo con lo partidos que me trajeron a la presidencia, yo sí me voy a sentar con todos, voy a ser una “presidenta daltónica”, con lo guindas, con lo rojos, con los verdes, con los amarillos, los naranjas, los azules, con todos, porque somos un país plural”, afirmó.