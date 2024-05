Taboada promete a Gálvez que la CDMX será la entidad que más votos aporte el 2 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por los partidos PRI-PAN-PRD, ofreció a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, convertir a la capital del país a “la entidad federativa que más votos” aporte para la coalición el próximo 2 de junio.

Durante su intervención en la movilización de la “marea rosa” , el ex alcalde de Benito Juárez, reconoció la asistencia de militantes de partidos políticos que integran la coalición así como de ciudadanos sin partido, para reunirse este domingo en el Zócalo capitalino para “luchar por las libertades, por la democracia, sin importar nuestro punto de partido, nuestra agendas, nuestras causas; tenemos un destino común, la firme convicción de construir un México justo, con futuro y en paz”.

Tras criticar los resultados de los gobiernos de Morena, a nivel federal y en la Ciudad de México, por sus “pésimos resultados”, al “ darle la espalda a los trabajadores, a los comerciantes, a los médicos, a los empresarios, a las madres buscadoras”, mientras que “prefirieron abrazar a los delincuentes antes que a las víctimas”, Taboada llamó a los asistentes a “desbordar las urnas” la jornada del 2 de junio.

“El tiempo se agotó, es momento de decidir de qué lado de la historia queremos estar”, dijo el candidato a jefe de Gobierno, quien con sus 38 años se asumió como parte de una generación “de cambio con esperanza” , y que “no podemos quedarnos quietos, no podemos conformarnos, no podemos ser espectadores del daño que le están provocando a la ciudad y al país”.

El evento abarrotado por seguidores de los tres partidos y de la “marea rosa”, fue abierto con el discurso de Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la coalición PRI-PAN-PRD, quien emplazó a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Tadei a ejercer su autoridad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla la ley y detener la “elección de Estado”.

Luego de que la consejera presidente conminó a los participantes de la “marea rosa” a cambiar de color de identidad, Acosta Naranjo recordó que el movimiento se creó para defender al INE y que ahora a ese instituto “le toca defender la legalidad democrática”.

Tras recordarle a la “señora Tadei, la ley sí es la ley”, el representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, la conminó a que “la energía con que vigila usted a los ciudadanos, muéstrela con el presidente del República, que viola todos los días la Constitución, detenga la elección de Estado, esa es su obligación”.

Luego de dar la bienvenida a la bandera nacional, ausente en dos eventos masivos previos, Acosta Naranjo alertó que arrancó en noviembre de 2022 logró echar abajo los planes A y B, del presidente López Obrador contra el INE, y que ahora les tocaría “derrotar su plan C”, por lo que “esta movilización y energía ciudadana no es un accidente, no será una anécdota más de nuestra historia, la insurgencia ciudadana llegó para quedarse”.

Al señalar que los asistentes a la concentración no son bots, el representante ante el INE sostuvo que lejos de la afirmación presidencial de que la batalla electoral es entre izquierda y derecha, “la disyuntiva histórica es entre demócratas y autoritarios, y los demócratas somos más”.

Acosta Naranjo hizo un recuento de temas en que consideró ha fallado el gobierno de López Obrador como el incremento de la violencia, “la rampante corrupción que se extiende ante lo más íntimo de la familia presidencial”, la indolencia ante las madres buscadoras; el desastre ambiental en la península de Yucatán, la indiferencia ante el movimiento feminista, las 800 mil muertes por covid, la falta de medicamentos a los niños con cáncer, las militarización, “los abrazos a la delincuencia organizada” y la “complicidad con los criminales”.

Al señalar que la “marea rosa” no puede ser neutral ante las fallas gubernamentales, el ex presidente del PRD, sostuvo que tampoco pueden ser ajenos ante la actitud del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, a quien no mencionó por su nombre.

“No podemos ser neutrales ante el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como comparsa con Morena y su candidata (Claudia Sheinbaum), y con una actitud frívola, banal, aparenta no tener idea de la amenaza que vivimos. Ni un voto a MC”, convocó Acosta Naranjo.

En el evento, la activista Ana Lucia Medina, leyó el “Manifiesto Ciudadano para la Nueva República”, que signaron los candidatos Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, y prometieron cumplir.

Ante los miles de asistentes, los aspirantes de la coalición PRI-PAN-PRD, se comprometieron a garantizar un “México con democracia, justicia, libertad, respeto, igualdad, solidaridad con paz con prosperidad, con unidad y con esperanza”.

Los candidatos prometieron “luchar por la República, defender la democracia, la justicia y la libertad, y luchar para que seamos un solo país unido bajo una misma bandera”, con lo que refrendaron “su alianza con la sociedad civil”.