AMLO estalla contra Ceci Flores por "traficar con el dolor humano" sobre crematorio clandestino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador estalló contra la activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien denunció un crematorio clandestino en la Ciudad de México y acusó de que “se trafica con el dolor humano”.

“Antier salió de que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, y pues personas que no nos quieren a nosotros, y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas, Imagínense como no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano”, dijo el mandatario.

-¿Eso es una ruindad eso?”, se le cuestionó.

“Yo no quiero decir eso, pero no se debe administrar la desgracia, no se debe de traficar con el dolor humano, y porque eso además no les ayuda, no les ayuda. Antes como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora no, ya la gente está muy, muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede, pero ellos siguen actuando así”, afirmó.