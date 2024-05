Caso Miroslava Breach: Javier Corral participó en la tortura de exalcalde, acusa periodista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante la presentación de su libro “Reporte Miroslava”, la periodista independiente, Guadalupe Lizárraga, advirtió que la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, dan un “mensaje de tolerancia a la tortura” al tener como integrante de su equipo de campaña a Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, a quien señaló por presuntamente estar involucrado en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

A siete años del homicidio de la periodista de Chihuahua con más de 30 años de trayectoria, Guadalupe Lizárraga denunció que ese fue un “crimen de gobierno”, y responsabilizó a Corral Jurado, actual candidato al Senado por Morena y coordinador de la estrategia anticorrupción de la campaña de Sheinbaum.

Este jueves, durante la presentación de su libro, Lizárraga detalló el trabajo de investigación que hay detrás de su trabajo, el cual consta de tres capítulos que abordan el asesinato ocurrido el 23 de marzo de 2017, la indagatoria y las torturas, para profundizar en el caso:

“Estuve trabajando con entrevistas a los sentenciados, a los testigos protegidos, así como a los familiares de estos testigos; además, el análisis de evidencias forenses da cuerpo a este reporte en el que me detengo a mirar los momentos previos y posteriores al homicidio, contiene una cronología donde reconstruí minuto a minuto los hechos registrados en el expediente”.

Todo ello, expuso, la llevó “a los hallazgos que ponen en entredicho la verdad legal presentada primero por el entonces gobernador, Javier Corral Jurado, y después por la misma Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle)”.

De acuerdo con la investigadora, en el trabajo de análisis que realizó encontró manipulaciones de testimonios, declaraciones ministeriales y de familiares de Breach Velducea alteradas, mentiras de exagentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, evidencias fabricadas para incriminar a personas inocentes del homicidio y evidencia de actos de tortura contra al menos 10 personas, para fabricar culpables en el caso.

Entre las personas que fueron víctimas de tortura, la escritora identificó, a través del Protocolo de Estambul y otros instrumentos, al primer condenado por la muerte de la reportera, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “Larry”, así como a su esposa y sus hijos de 5 y 7 años; se suma a la lista Edgar Salazar Gaxiola, hijo de Crispín Salazar Zamorano, señalado como parte del grupo delictivo “Los Salazar”, la expolicía municipal de Chihuahua, Anahí Ángela Villalobos Pérez, sobrina de Juan Carlos Moreno Ochoa.

También identificó actos de tortura contra Hugo Amed Schultz, exalcalde del municipio de Chínipas –condenado a ocho años en prisión por su presunta responsabilidad en facilitar información al grupo delincuencial que asesinó a la periodista–, además de su esposa y sus dos hijos.

Según afirmó Lizárraga, uno de ellos fue detenido de manera arbitraria y otro amenazado con fabricarle un delito de secuestro: “Con estas amenazas, Hugo Amed Schultz se incrimina, acepta haber sido colaborador del crimen”.

Javier Corral, partícipe de la tortura

La autora del libro compartió que las torturas fueron ejecutadas por agentes de la Feadle durante la administración de Corral, pero, además, en el caso de Schultz también participó activamente el expanista y actual asesor de campaña de Claudia Sheinbaum:

“El 27 de mayo de 2017, llama Javier Corral a Hugo Amed, lo está esperando con el fiscal, Roberto Frías Aguayo, lo están esperando con tres agentes del Ministerio Público y empiezan a acosarlo, a hostigarlo e incluso a intimidarlo con el tema de la familia; ahí es cuando Javier Corral participa directamente en la tortura psicológica a Hugo Amed, seis horas estuvo en Palacio de Gobierno, que también es una irregularidad, porque ese testimonio que le arrancaron bajo coacción a Hugo Amed era para que él mencionara a Los Salazar”.

La periodista independiente recordó que 20 días antes de su asesinato, Miroslava Breach Velducea publicó una lista con 10 directores de Seguridad Pública, los cuales sostenía que estaban relacionados con el crimen organizado. Dicha lista, aseguró, no fue tomada en cuenta por la Feadle para las investigaciones del caso.

Y remarcó que recabó testimonios confidenciales que indican la relación del sospechoso inicial del homicidio y líder capturado del Cártel de Juárez en la zona noroeste de Chihuahua, Arturo Quintana Quintana, alias “El 80”, con funcionarios del estado de Chihuahua: “Esto también era el apoyo de Javier Corral, eso para mí son testimonios para escuchar el otro lado de la historia”.

Lizárraga dijo: “Es un reporte, no es un libro de narrativa literaria, es simplemente un reporte que sirva a nuestros colegas, a la sociedad en su conjunto para consultar lo que realmente pasó, porque ahí están también las evidencias”.

Después compartió las conclusiones a las que llegó con su investigación: “Este crimen se fabricó para ocultar una situación más, en el libro también estoy presentando cuando la amante de Corral, la diputada en este tiempo del Distrito 9, Maribel Hernández, manda a secuestrar a su asistente, porque los ve juntos y empiezan a tener esa tensión”.

Crimen de gobierno

La principal conclusión de la comunicadora, de acuerdo con las evidencias que presenta en el libro, es que “el crimen de Miroslava se hizo desde el gobierno, eso se hizo en el gobierno del Estado, cuando se cometió el crimen ya sabía que se iba a cometer”.

Severa, afirmó: “Desde la primera semana de investigación a cargo de Javier Carral se cometieron esas irregularidades, esas violaciones, y desde entonces yo me dediqué a investigar el caso”.

Llamado a Claudia Sheinbaum

Entonces, con tono alarmante, enfatizó que el exgobernador de Chihuahua está “encumbrado y va a tener otro puesto público”, y añadió: “¿Cómo es posible que esta persona con esta trayectoria, diez personas torturadas, una directamente por él, tenga este acceso, esta impunidad? ¡Es un mensaje muy grave!”.

Al ser cuestionada por Proceso sobre el mensaje que da la presencia de Javier Corral en la campaña de Sheinbaum, respondió: “El mensaje que nos está dando Claudia Sheinbaum y Morena es la tolerancia a la tortura, el mismo presidente, porque yo he estado con Andrés Manuel López Obrador exponiendo todos estos casos de tortura y fabricación de culpables, me dijo que ya no se tortura en México, y, sin embargo, tenemos todavía tortura, y no solamente eso, sino que además los torturadores los están encumbrando todavía en cargos públicos, y no es un asunto nada más de acusaciones mediáticas”.

Agregó: “Es un mensaje que no puede ser aceptado de ninguna manera por parte de la comunidad de periodistas, si tenemos un poco de conciencia (...) es impensable, es inaceptable”.

Luego, consideró que Sheinbaum tendría que estar alerta de la candidatura al Senado de Corral: “¡Cómo vamos a estar postulando a cargos públicos a torturadores!”.

Temor por su vida

La periodista independiente reconoció que teme por su vida: “Pero alguien lo tiene que decir también, necesitamos parar estas fabricaciones de culpables y necesitamos parar estas agresiones a periodistas”.

Contó que ha sido víctima de dos intentos de secuestro, allanamiento a su hogar, hostigamiento y ha recibido llamadas en las que cortan cartucho del otro lado de la línea.

También dijo que ha presentado varias denuncias al respecto.

Bajo la consigna de “el silencio es complicidad”, dijo que es urgente que se sepa la verdad de lo sucedido para hacer un homenaje póstumo a Miroslava Breach Velducea.

Con la voz entrecortada, expresó que la investigación le ha implicado un costo emocional y psicológico, pues la víctima era su amiga: “La última vez que la había visto era en Ensenada, y era cuando me contaba de esta relación tan cercana que tenía con Javier Corral, tardé tanto en la investigación porque no había acceso a la carpeta”.

La autora aseguró que la versión digital del libro “Reporte Miroslava” ya está disponible en Amazon. Agregó que en esa misma plataforma comercializará la versión física, ya que no estará en librerías “para evitar la censura”.

El 23 de marzo de 2017, Miroslava Breach Velducea se encontraba frente a su domicilio, a punto de llevar a uno de sus hijos a la escuela, cuando recibió ocho disparos que le arrebataron la vida a sus 54 años.

La periodista era corresponsal de La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez.

Su homicidio ocurrió hacia el final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en el contexto del aumento de agresiones a periodistas en distintos estados del país. Además, generó protestas de reporteros, columnistas, fotógrafos y camarógrafos en diferentes estados, y tuvo eco en la prensa internacional.

La nota que publicó el periodista Alberto Nájar en la BBC, un día después del asesinato, resalta que muchas de las publicaciones de Miroslava Breach Velducea se referían a casos de corrupción política, abusos de derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y violencia de carteles de narcotráfico.