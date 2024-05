Chiapas: buscar el voto entre balas, secuestros y homicidios

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).– Los candidatos a 123 presidencias municipales y 24 distritos electorales locales comenzaron sus respectivas campañas en Chiapas, precedidos por secuestros, homicidios y amenazas contra quienes aspiran a cargos de elección popular en una entidad que durante el actual gobierno se sumó a los estados de la República donde se desbordó la violencia por la delincuencia organizada.

En el estado tres organizaciones criminales mantienen enfrentamientos en las regiones Centro, Frailesca, Sierra, Altos, Fronteriza y Selva. Las disputas han causado la desaparición de un aspirante a ocupar la alcaldía de Frontera Comalapa, Irán Mérida Matamoros, secuestrado el 14 de diciembre último.

Irán Mérida, desaparecido desde el 14 de diciembre. Foto: fge.chiapas.gob.mx

El 21 de abril último, nueve días antes de que se iniciara la campaña electoral local, la candidata oficalista Claudia Sheinbaum fue detenida en un retén por hombres armados y encapuchados en el municipio de Motozintla, en la Sierra, una de las regiones con mayor presencia de la delincuencia organizada.

Sheinbaum en el retén de encapuchados. Foto: Especial

Los embozados le pidieron a Sheinbaum evitar que el lugar “sea un desastre más”, como el de la vecina Frontera Comalapa, que está bajo control del grupo civil armado “Maíz”, identificado como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el inicio de las campañas, Marko Cortés, presidente del PAN, que llegó a la ciudad capital para apoyar a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, dijo el martes 30 de abril que la entidad no tiene garantías de seguridad para un proceso y comicios electorales pacíficos.

Aseguró que en el municipio de Venustiano Carranza los grupos delictivos sólo quieren un candidato, el de ellos, y “están bajando a los de todos los partidos y nadie dice nada”. “Los bajan, con amenazas a ellos y a sus familias, porque el crimen organizado quiere imponer a sus candidatos y esto es inaceptable”.

La violencia en México, afirmó el dirigente panista, “está completamente fuera de control, ésta podría ser la última elección democrática y se debe acudir a votar para ponerle un alto al autoritarismo destructor y cómplice del crimen organizado”.

Cortés acompañó en el arranque de campaña al médico Francisco Rojas Toledo, candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, (PRI, PAN, PRD). En el acto que arrancó en el parque ecológico y recreativo Joyyo Mayu, donde el candidato morenista siendo secretario de Obras Públicas impulsaba un puente vehicular, estuvo además la candidata a gobernadora Olga Luz Espinosa Morales y otros políticos.

En conferencia de prensa, Marko Cortés dijo que en el país son muchos los candidatos que han pedido seguridad para realizar sus campañas. “A todos nuestros candidatos les hemos brindado el protocolo, pero no es suficiente porque no hay un mapa de riesgo, no hay medidas preventivas, de nada sirve que se traiga a una, dos personas, porque se saluda a miles”.

Además de la falta de seguridad, los candidatos de la oposición –afirmó el dirigente del PAN– enfrentan una elección de Estado. “Hay una elección de Estado, el presidente es el coordinador de la candidata de las mentiras (en referencia a Claudia Sheinbaum) y los gobernadores son los que financian las campañas de los partidos” de la morenista.

Riesgo para las campañas en Chiapas. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro

Además “los cuervos (siervos) de la nación pagados con recursos federales son los brigadistas” de Sheinbaum y “los programas sociales están a su servicio”.

En busca de los tres millones 950 mil electores

De los 124 municipios de la entidad, en Oxchuc la elección para la alcaldía se realizará vía el “sistema normativo interno, donde el presidente municipal es elegido en un plebiscito que se lleva a cabo en la plaza central de esa localidad indígena tzeltal.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó que, de acuerdo con datos del Sistema Estatal de Registro de Candidaturas, se inscribieron a un cargo de elección popular 14 mil 650 personas. El proceso electoral municipal y para diputaciones locales tendrá una duración de 30 días, del 30 de abril al 29 de mayo.

En los municipios de Huixtla, La Libertad, Metapa de Domínguez y Pantelhó se inscribieron candidatos independientes a la presidencia municipal.

Para este proceso electoral se aprobaron 175 millones 85 mil 707 pesos para financiamiento público ordinario y 87 millones 542 mil 853.50 para gastos de campaña para los partidos políticos. Además, “686 millones 157 mil 124.01 pesos son para proyectos vinculados al proceso electoral 2024 y 188 millones 299 mil 490.14 pesos están destinados a proyectos institucionales”.

Para el financiamiento público ordinario de los partidos políticos con acreditación y registro para el ejercicio 2024 se aprobaron 175 millones 85 mil 707 pesos.

En la jornada electoral del 2 de junio el IEPC prevé instalar en los 123 municipios seis mil 992 casillas para renovar la Presidencia de la República y la gubernatura y para elegir alcaldes, senadores y diputados federales y locales.

Actualmente de las 123 alcaldías el Partido Verde gobierna 36 y tiene 10 de los 40 diputados en el Congreso local. Morena gobierna en 28 municipios y tiene 17 diputados. Morena, Partido del Trabajo y el Verde tienen en total 33 diputados locales.

Regiones con fuerte presencia criminal

Los enfrentamientos entre las organizaciones criminales se iniciaron hace casi tres años en la región de la Sierra, integrada por los municipios Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, La Grandeza, El Porvenir, Siltepec y Honduras de la Sierra, donde se libra una batalla que ha dejado ejecuciones, desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos y pueblos abandonados.

Los enfrentamientos se han extendido hacia la región Fronteriza, principalmente a los municipios de La Trinitaria y Socoltenango, donde las organizaciones tratan de tomar el control de comunidades y zonas estratégicas en la frontera con Guatemala y la presa La Angostura.

En la región Centro y Metropolitana el choque entre las organizaciones criminales se desarrolla en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, de más de 600 mil habitantes, Ocozocoautla y Berriozábal.

En la Frailesca los municipios afectados son Villaflores, La Concordia, Ángel Albino Corzo y Villa Corzo, que colindan con la Sierra Madre de Chiapas y es considerado un corredor que usan los grupos armados para movilizarse.

En la región Selva los municipios más afectados por la violencia criminal son Benemérito de las Américas, Ocosingo y Marqués de Comillas, que se ubican en los límites con la línea divisoria con Guatemala.

La frontera con Guatemala. Zona en disputa por el crimen. Foto: Damián Sánchez Jesús/Cuartoscuro

Mientras que en la región Altos el municipio más afectado es Pantelhó, donde dos grupos armados identificados como Los Herrera y El Machete se mantienen enfrentados por la lucha del poder municipal. La región Norte, en los límites con Tabasco, tampoco escapa a la violencia de organizaciones criminales, afectando los municipios de Yajalón, Tila, Juárez, Pichucalco, Reforma y Palenque.

Con motivo del 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer la manera en que evolucionó la violencia en el estado, particularmente en la zona zapatista, al pasar del paramilitarismo de los años 90 a la violencia de la delincuencia organizada y al incremento de la presencia militar en el estado.