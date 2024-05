CJNG y el Cártel del Sinaloa usan a organizaciones criminales chinas para lavar dinero: EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan cada vez más a las organizaciones chinas de lavado de dinero en Estados Unidos y en todo el mundo para facilitar el blanqueo de capitales proveniente de las drogas, afirmó William F. Kimbell, jefe de operaciones de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).

El funcionario participó en una audiencia ante la comisión del Senado estadunidense sobre control internacional de narcóticos.

Las organizaciones chinas, referidas en la audiencia con las siglas CMLO (“Chinese Money Laundering Organizations”, organizaciones chinas de lavado de dinero), utilizan transferencias espejo, lavado de dinero basado en el comercio y movimientos masivos de efectivo para facilitar el intercambio de moneda extranjera.

El uso de estas redes delincuenciales del país asiático ha hecho que el proceso de lavado de dinero sea menos costoso y el tráfico de drogas más rentable para los cárteles, dijo Kimbell en su exposición el pasado martes.

Los esquemas de lavado de dinero, de acuerdo con el funcionario de la DEA, están diseñados para remediar dos problemas separados:

En ese contexto, detalló, las llamadas CMLO ayudan a ambos grupos proporcionando dólares estadounidenses en poder de los cárteles mexicanos en Estados Unidos a clientes de la República Popular China que necesitan fondos en Estados Unidos.

En su exposición, Kimbell recordó que las empresas químicas de la República Popular China producen y venden la mayoría de los precursores químicos que son utilizados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco para fabricar fentanilo ilícito.

Blame for the fentanyl crisis belongs in China.



Chinese companies create 95% of all fentanyl precursors, and the Mexican cartels selling the drugs rely on Chinese money laundering.



Worse still, the CCP *subsidizes* fentanyl precursor production.



DEA William Kimbell…