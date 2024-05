La marcha del "agrupamiento rosado" fue de incidentes menores con la CNTE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el saldo de la marcha del “agrupamiento rosado”, como refirió a la “marea rosa”, fue de incidentes menores con maestros de la CNTE, con la garantía de libertades para manifestarse y con un zócalo lleno.

“Ayer estaban los compañeros de la CNTE, siguen aquí en el zócalo y hubo la movilización de este agrupamiento rosado y hubo algunos jaloneos y incidentes pero menores”, dijo.

Apuntó que este domingo fue un día intenso de manifestaciones y de debate “y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica”.

El mandatario admitió que “el zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la bandera nacional y en la noche el debate y los ciudadanos pues ya saben porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento. Está bateando arriba de 300, el pueblo es lucha pieza”.

Reiteró que quería que la CNTE retirara el plantón antes de la marcha de este domingo para evitar roces, pero no podían usar la fuerza para quitar a nadie.

El pueblo mexicano está muy politizado, dijo, muy consciente y es un hecho histórico, porque no es poca cosa, el cambio de mentalidad, lo cual pudo tardar siglos. “Es complejo, no son guajolotas ni tamales de chipilín y se ha llevado a cabo este proceso de los últimos tiempos con la participación de millones de mexicanos. No exagero si sostengo que son de los ciudadanos más conscientes del mundo”.

En torno a la marcha aseguró que hay libertad de expresión, de manifestación como nunca, porque tampoco hay persecución a nadie, aunque insulten al presidente, lo cual afirma que no sucedía antes.

Sobre los incidentes entre la CNTE y la marea rosa, dijo que se dieron porque “no había información entre ellos y se pensaba que nosotros habíamos mandado a poner las vallas y no, fueron los organizadores del movimiento”.

También se quejó de que cuando él era opositor no pudo cerrar sus campañas en el zócalo, por lo que ese acto y otras manifestaciones se tuvieron que hacer en Paseo de la Reforma o en el Hemiciclo a Juárez, “no podíamos entrar al zócalo”.

Reiteró: “Ahora es distinto, lo único que pedimos es que las manifestaciones se hagan de manera pacífica, que se aplique la no violencia como estrategia”, porque con el uso de la fuerza no se puede transformar a un país, por lo que llamó a “evadir el acoso y cuidarse de los provocadores para avanzar”.