AMLO lanza advertencia a 12 días de la elección: "mucho ojo con el discurso de la oposición"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Mucho ojo” con el discurso de la oposición, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudadanía a 12 días de la elección presidencial, al reiterar sobre la “propiedad” de los programas sociales o la justicia social.

Después de varias acotaciones, el presidente insistió: “Yo nada más quiero recordar algo, que ellos le quitaron a la Constitución del 17, la Constitución que surgió de la Revolución mexicana, le quitaron todo lo que tenía que ver con la justicia social. Claro que ya está elevado a rango constitucional el derecho a la salud, y el derecho a la gratuidad, y el derecho a los adultos mayores a una pensión, sí, pero ¿qué, no Salinas modificó el 27 constitucional para privatizar el ejido?”.

Refirió otras modificaciones que se hicieron en anteriores sexenios para destacar lo que ha hecho su gobierno.

“¿Qué, no pueden ellos llevar a cabo otras contrarreformas, como lo han hecho? ¿Qué fue lo que hicieron con las reformas a las pensiones, no fue un retroceso? ¿Qué, no se dedicaron en 36 años a reformar la Constitución para favorecer a una minoría rapaz en contra de los intereses del pueblo con la complicidad del Poder Judicial? ¿Qué, no reformaron la Constitución para imponer la llamada reforma energética?”.