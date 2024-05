Chema Tapia denuncia ante FGR amenazas y difamación; no hay procesos por su paso en el Fonden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Chema Tapia, candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena, Verde y PT, interpuso denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Querétaro, por daño moral, amenazas, difamación y extorsión.

Estas denuncias están dirigidas en particular contra los diputados panistas queretanos, Enrique Sosa y Felipe Fernando Macías quienes, según Tapia, son responsables de una presunta campaña de desinformación que le perjudica.

En concreto, se trata de diferentes declaraciones sobre presuntas irregularidades y desfalcos durante el desempeño de Tapia como titular del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el extinto fideicomiso que hasta el sexenio pasado facilitaba paquetes de ayuda en situaciones fortuitas y casos de fuerza mayor, lo que según publicaciones periodisticas, habría sido aprovechado por el entonces priísta, hoy morenista, para meter facuras falsas.

El pasado 17 de mayo, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad publicó un reportaje en el que informa que Tapia posee una residencia en el exclusivo sector Woodlands, en Houston Texas, cuyo costo se estima en un millón de dólares.

Hoy, el candidato precisó que durante su tiempo como funcionario del FONDEN, las auditorías realizadas por entidades como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación no arrojaron observaciones en su contra.

“Los ataques con mentiras, calumnias y la información distorsionada que han difundido desde el inicio de la campaña evidencian que vamos a ganar, que las preferencias de los queretanos nos favorecen y que los Prianistas tienen miedo porque saben que ya perdieron el poder, pues contamos con la fuerza y el apoyo del pueblo”, afirmó.

En respuesta a las acusaciones, solicitó a la FGR un informe oficial, el cual confirmó que actualmente no existe ninguna investigación abierta en su contra.

El candidato comparó su situación con la que ha enfrentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que los ataques y amenazas, son tácticas comunes cuando un movimiento popular gana terreno.

“La calumnia que no mancha, tizna”, mencionó Tapia, enfatizando que las acusaciones en su contra son intentos desesperados de desviar la atención de los verdaderos temas de la campaña y aseguró que las acciones de difamación no solo lo afectan a él, sino también a todos aquellos que creen en los procesos democráticos y la libre competencia electoral.

“La verdad y la justicia van a salir adelante. Tenemos la frente en alto y la firme convicción de que Querétaro estará en mejores manos y que merece un futuro libre de corrupción y lleno de oportunidades para todos. Juntos, lograremos que la Cuarta Transformación sea una realidad en nuestro querido municipio. Y desde aquí les digo que ni me vendo, ni me rajo ni me bajo”, concluyó Chema Tapia.