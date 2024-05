Así criticó Blinken la expropiación a Vulcan Materials

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Estado Antony Blinken dijo que “la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones”, en una comparecencia que tuvo ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado.

En esa reunión realizada el martes pasado, el senador, Tim Kaine le pidió a Blinken que lo apoyara para “dejar claro al Gobierno mexicano que apropiarse de la propiedad privada de empresas americanas sería muy malo para esta importante relación que tenemos con México”.

“Tenemos una empresa, Vulcan, una empresa con sede en Estados Unidos que tiene presencia en Virginia, Tennessee y otros estados. Poseen un puerto (Puerto Venado) y tierra en México. AMLO ha intentado apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares al predio”, señaló Kaine.

Blinken respondió:

“Ciertamente le hemos dejado claro al gobierno de México, incluido el presidente, que sí, la incautación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones”.

A mediados de este mes Kaine firmó –junto con otros senadores– una carta dirigida a la canciller Alicia Bárcena en la que criticaron de “innecesarias, injustificadas y sin precedentes” las acciones del gobierno, cuando elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y agentes ministeriales tomaron las instalaciones de Sac-Tun –la filial mexicana de la empresa norteamericana– y de que López Obrador señala su interés por decretar el área como “zona natural protegida”.

Ante las declaraciones de Blinken, el presidente respondió durante la mañanera de hoy, cuando acusó a Vulcan Materials de “violar todas las leyes ecológicas” y detalló que su gobierno le pidió a la empresa “que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio”.

López Obrador también negó que los procedimientos en torno a esa propiedad fuera una expropiación, y aclaró que se trata de una “clausura”, porque según él no se pueden “quedar de brazos cruzados” cuando se está violando la ley.

“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”.