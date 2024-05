Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 22 de mayo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no existe la expropiación del terreno en el que Vulcan explota recursos naturales de México, como asegura la empresa, reclamo que llegó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien también respondió que traer inversión a México no será a cualquier precio, “mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”.