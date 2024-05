PRI-Edomex acusa que Morena quiere generar miedo con violencia para inhibir el voto

TOLUCA, Edomex. (apro).- Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que los actos de violencia que caracterizan el actual proceso electoral en la entidad son parte de una estrategia de Estado para inhibir el voto.

En conferencia de prensa, la lideresa tricolor señaló que Morena se encuentra interesado en generar miedo en los electores para incidir de manera negativa en la participación, a través de dos vías: la amenaza con el retiro de los programas sociales, y los ataques y amenazas a los candidatos y sus equipos de campaña.

“El clima de violencia solo beneficia al oficialismo… la estrategia es asustar a los electores para inhibir el voto… el oficialismo quiere, a toda costa, arrebatar el Poder”, señaló.

En lo que va del proceso electoral, expuso que en el Estado de México se han presentado dos asesinatos relacionados con políticos, el del expresidente municipal de Ixtapaluca, Fernando Fernández, y el de Miguel Ángel Cruz Robles, precandidato de Morena a la alcaldía de Villa del Carbón.

Indicó que 27 aspirantes de su partido han solicitado medidas de protección en municipios como Chicoloapan, Tianguistenco, Coatepec Harinas, Acambay y Otzolotepec.

Aprovechó para manifestar todo el respaldo del tricolor a Sinaí Lugo Vargas, su candidata en Otzolotepec cuya camioneta fue baleada este martes, y quien estuvo presente en la conferencia de prensa para precisar que se mantiene firme en la contienda, ahora con medidas de protección.

Para Herrera Anzaldo, la elección actual es la más violenta de la historia y resulta inadmisible, pues las campañas políticas deberían ser una oportunidad para presentar ideas y propuestas.

La realidad, señaló, no puede ocultarse, y no se percibe que las Mesas de Seguridad que la administración estatal realiza todos los días cumplan con su objetivo, posiblemente, dijo, porque a la gobernadora Delfina Gómez no le llega la información correcta sobre el clima de violencia generalizada.

En tanto, José Antonio Meade, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), acusó que hay oídos sordos, falta de visión y de compromiso del Gobierno estatal, quien no sólo no resuelve la problemática, sino que ni siquiera ha emitido algún pronunciamiento sobre el tema.

“Nos preocupa, nos alerta, nos alarma. Morena le apuesta al voto del miedo para que la gente no vaya a votar”, secundó.