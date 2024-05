Traer inversión a México no será a cualquier precio: AMLO responde a Blinken sobre Vulcan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no existe la expropiación del terreno en el que Vulcan explota recursos naturales de México, como asegura la empresa, reclamo que llegó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien también respondió que traer inversión a México no será a cualquier precio, “mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”.

El presidente López Obrador indicó que aún falta una resolución internacional que va a dirimir el conflicto y el resultado será acatado por su administración, aunque determinó:

Lo que sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos, puede ser que les dejen a salvo sus derechos su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio”.

Aun con la resolución el gobierno mexicano hará algunas revisiones. “Yo creo que podría verse si no aplican leyes nacionales, porque un problema, en el que nos metieron los neoliberales, es que hay acuerdos internacionales que están por encima de la constitución eso nunca había sucedido. Eso lo debemos a los tecnócratas, corruptos, pero no a ellos, a sus jefes los oligarcas dedicados a saquear.

También criticó que se hable de que es necesaria la inversión aunque destruyan al medio ambiente y paguen salarios injustos, lo que rechazó porque México tiene mucho potencial económico y sobre todo cultural, además y mucha dignidad. “Y ya no son los gobiernos de antes que eran como peleles de los intereses del extranjero (...) Nosotros no aceptamos humillaciones de nadie”.

Hace meses el gobierno mexicano ofreció a la firma la compra de todo el terreno mexicano que tenían para extraer recursos, pero apenas hace unos días “rechazaron de plano la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso hasta ayer que creo que fue el señor Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio, le dijeron que cómo iban a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadunidense”.

Consideró: “Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión... ah sí que no era una buena forma de traer inversión, claro que no, nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio, no, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”.

También se quejó de que esperaron por mucho tiempo la repuesta de la empresa, “pero como tienen muchas agarraderas, se sienten muy influyentes, están actuando con prepotencia, pero ojalá los ciudadanos de Estados Unidos nos ayuden porque allá hay organización que defienden con autenticidad el medio ambiente, que sí están preocupados por el cambio climático, ojalá nos ayuden, que se enteren. Les vamos a mandar un video”, que fue difundido esta mañana en la conferencia presidencial.

El presidente reiteró que su gobierno no expropia ese terreno y se trata de una clausura “porque no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se está violando la ley y se está destruyendo nuestro territorio”.

También fue claro en asegurar que no será declarado como área natural protegida y que en Estados Unidos se están adelantando, aunque afirmó que mientras siga su gobierno no permitirán que destruyan así los recursos naturales del país y acusó que si la firma recibe apoyo de legisladores estadounidenses es porque las empresas son las que financian campañas que los comprometen a regresar el favor.

“La hipocresía que significa levantar la bandera del cambio climático y al mismo tiempo estar destruyendo el territorio, ¿dónde están los ambientalistas?”, cuestionó.