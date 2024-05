El infierno en la tierra de AMLO se recrudece: Tabasco se enfila a su año más violento

VILLAHERMOSA, (Proceso) Tab.– Los comicios del 2 de junio en Tabasco enfrentan una violencia inédita que se incrementó a finales de 2023 y cuyas proyecciones apuntan a que 2024 será el año con más asesinatos dolosos de la historia del estado, la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este escenario comenzó a mostrarse el 22 de diciembre de 2023, cuando ocurrió una balacera en el fraccionamiento Campestre. Aunque en ese momento oficialmente no se precisó, recientemente autoridades informaron que ese tiroteo ocurrió en la residencia de quien era entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena.

El funcionario, colaborador desde el inicio del gobierno con Adán Augusto López, ocupó este cargo hasta principios de enero de este año. En octubre de 2022 Proceso y otros medios publicaron que documentos de la Secretaría de la Defensa y el Centro de Inteligencia Militar obtenidos por el colectivo Guacamaya lo vinculaban al Cártel Jalisco Nueva Generación y cabeza de un grupo criminal dedicado al robo de combustible y tráfico de migrantes.

Con Requena fueron también mencionados en dichos informes de Inteligencia Militar su secretario particular, así como el comisionado y el director de la Policía Estatal. Pero tanto el presidente como Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, tacharon la información de fantasiosa.

Bermúdez Requena. En la mira de la Sedena por ligas con el narco. Foto: Facebook / Hernán Bermúdez Requena

El enfrentamiento de diciembre causó el bloqueo de carreteras y la quema de automóviles.

El 5 de enero de este año de nuevo fueron cerradas vías de comunicación y se incendiaron vehículos como resultado de operativos del Ejército y la Marina para detener a los responsables de la violencia. Ese día fue destituido Bermúdez y en su lugar el gobierno federal envió al general Víctor Hugo Chávez, que en su trayectoria cuenta con experiencia en el combate al crimen organizado.

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad confirmó hace unos días lo que en diciembre se rumoraba sobre la balacera en el Campestre: que había sido un enfrentamiento relacionado con su antecesor, Bermúdez Requena.

En este clima social compiten por la gubernatura Javier May Rodríguez, por la coalición Morena-PT-PVEM; Juan Manuel Fócil Pérez, PRD; Lorena Beaurregard de los Santos, por la alianza PAN-PRI, y María Inés de la Fuente Dagdug, por MC. Además, se elegirá a 17 presidentes municipales y se renovará el Congreso local, integrado por 35 diputados.

Todos los estudios sobre preferencias electorales sitúan en primer lugar a May, extitular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a quien el que menos ventaja le da lo ubica 20 puntos arriba; en la mayoría de las encuestas se coloca en segundo lugar al perredista Juan Manuel Fócil.

El general Chávez. Señalamientos contra Bermúdez Requena. Foto: Especial

El año pasado, cuando se eligió a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, el tabasqueño May se pronunció por ella y se manifestó contra su paisano Adán Augusto López Hernández.

Esto ha causado fisuras en el morenismo –más identificado en Tabasco como lopezobradorismo– y los seguidores del exsecretario de Gobernación no apoyan a May en estas elecciones.

A diferencia del ámbito nacional, donde PRI, PRD y PAN lograron aliarse en torno a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, en Tabasco estos partidos no lograron acuerdos.

El sol azteca, que es la segunda fuerza política de la entidad, va solo; Acción Nacional, a su vez, postuló a la expriista Lorena Beaurregard, a cuya candidatura “externa” se sumó después el tricolor.

El blanquiazul perdió el registro local en las elecciones de 2018 y el Revolucionario Institucional está en el mismo camino por la desintegración que existe en este partido, producida por la deserción de sus principales cuadros, que desde principios de 2000 emigraron al PRD cuando en éste militaba López Obrador. Luego, en 2018, hubo una renuncia masiva de militantes para integrarse a Morena.

La prueba de la debacle del tricolor es que por primera vez en 80 años de su historia no nomina a un candidato a la Quinta Grijalva

Movimiento Ciudadano postuló a la expriista María Inés de la Fuente, cuyo esposo, el también expriista Gerald Washington Herrera, va en primer lugar en la lista de candidatos plurinominales del mismo partido, por lo que tiene asegurado un asiento en la próxima Legislatura tabasqueña.

Un año de pesadilla

Pero este escenario favorable para el movimiento lopezobradorista se ve empañado por una violencia que se recrudeció a finales del año pasado y sigue sin control, aunque a principios de 2024 el gobierno federal envió una fuerza de tarea compuesta por dos mil 500 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Militares en Tabasco. Presencia poco efectiva. Foto: Sedena

Hace dos semanas llegaron otros 800 efectivos militares y las muertes dolosas no paran.

La violencia en el estado se ha concentrado en casi la mitad de los 17 municipios que tiene: Centro, que abarca a la capital Villahermosa; Cárdenas, Comalcalco, Nacajuca, Huimanguillo, Cunduacán, Paraíso y Teapa.

Pese a que todos los días hay homicidios dolosos, aún no se tiene registro que las ejecuciones tengan que ver con el clima enrarecido de las campañas electorales, aunque el 7 de mayo último la candidata del PAN, Lorena Beaurregard, aseguró que su homólogo de Morena, Javier May, tiene a su servicio a un grupo delictivo que identificó como La barredora 2. May no contestó el señalamiento.

Desde su conferencia mañanera, el presidente López Obrador ha señalado que los casos de violencia en su tierra tienen que ver con reacomodos entre bandas delictivas, misma afirmación que ha repetido aquí el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos.

López Obrador. La violencia, sin freno en su estado natal. Foto: Miguel Dimayuga

El 17 de abril último fue asesinado el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Santa Rosalía, del municipio de Cárdenas, José Livio Pons Echeverría, lo que causó que el candidato Javier May suspendiera sus actividades proselitistas de ese día para reunirse con la familia de su partidario, y que exigiera a las autoridades que detuvieran a los responsables.

En los municipios donde ha repuntado la violencia son asesinadas personas presuntamente involucradas en actividades ilícitas, cuyos casos son socializados en las redes sociales porque hombres armados filman las ejecuciones para atemorizar a sus adversarios, y luego dejan mantas con denuncias que involucran a autoridades policiacas y militares, a las que señalan por presuntamente proteger a cárteles de las drogas.

La situación de inseguridad puede afectar el proceso electoral, pues la violencia puede inhibir a la ciudadanía para acudir a las urnas, aseguró en entrevista Julia Arrivillaga Hernández, presidenta de la asociación civil Observatorio Ciudadano de Tabasco. Las proyecciones indican que este año será el más violento de la historia, comentó.

Dijo que durante la pandemia y hasta mediados de 2023 la entidad mantuvo “una buena racha” en la materia, ya que disminuyeron los delitos.

Afirmó que 2019 ha sido el año con más homicidios dolosos en el estado, con 592 carpetas de investigación iniciadas y 697 víctimas fatales.

Lo grave, detalló, es que en los primeros cuatro meses de 2024 ya van 276 víctimas en 208 carpetas de investigación, lo que indica que en apenas un cuatrimestre de este año ya se lleva 50% de los casos registrados en 2019.

Arrivillaga Hernández expuso que sólo en abril último hubo 127 víctimas de asesinato reconocidas por la Fiscalía General del estado, por lo que, de continuar esta tendencia, 2024 va a superar 2019 como el año con más homicidios dolosos.

Explicó que Tabasco es parte de la tendencia nacional de homicidios dolosos al alza, y dijo que 2019 fue el primer año del gobierno morenista de la entidad con el saldo más violento, y al cerrar 2024 se prevé superar la propia marca de la administración que empezó Adán López en aquel año.

Arrivillaga. Denuncia tendencia de homicidios al alza. Foto: Especial

Julia Arrivillaga comentó que Villahermosa, la capital tabasqueña, salió en 2010 del recuento de las 10 ciudades mexicanas con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

En diciembre de 2023 dicha percepción fue de 69.5%; pero los hechos de violencia registrados en diciembre pasado en la capital tabasqueña, con quemas de vehículos y cierres carreteros, causaron que, al corte del pasado 18 de abril del Inegi, la percepción de inseguridad haya repuntado en Villahermosa a 74.2 por ciento.

Ayer miércoles 22 de mayo el homicidio de un niño de 12 años en el municipio de Paraíso causó indignación nacional.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor de edad recibió tres disparos de arma de fuego afuera de la casa de su abuela.

El ataque contra el niño Emiliano en Paraíso, Tabasco. Foto: Especial

“¡No me quiero morir!”, gritaba el niño identificado como Emiliano, se pudo apreciar en videos que circulan en redes sociales. El pequeño murió cuando recibía atención médica en el hospital regional de Petróleos Mexicanos.