Enrique Krauze llama a los jóvenes a votar el 2 de junio: “No dejen su futuro a la suerte”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El historiador Enrique Krauze llamó a los jóvenes a votar en las elecciones del 2 de junio y no dejar su futuro “a la suerte”, ni dejarlo en otras manos: “su futuro está en el voto”, dijo a través de un video publicado en redes.

Krauze, quien recientemente se pronunció junto a un grupo de 250 intelectuales y académicos a favor de la candidata de la alianza formada por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, dijo en su video:

“El voto es el instrumento primero y fundamental para orientar, vigilar, limitar sancionar, castigar al poder, sin voto no hay democracia, sin democracia no hay libertad, sin voto, ni libertad, ni democracia no hay México”.

En el video publicado en la red social X (Twitter) por su hijo León Krauze, el historiador y escritor hizo un llamado a los jóvenes para que asistan a las urnas este 2 de junio.

México no debe ser la propiedad de un solo hombre ni de un solo partido, por eso los invito a votar a conciencia el próximo dos de junio, no dejen su futuro a la suerte, ni lo dejen en otras manos, su futuro está en el voto”.

Luego de mencionar su participación en los movimientos estudiantiles de 1968 y la marcha de 1971, dio una explicación de por qué la época de Benito Juárez y la presidencia de Francisco I. Madero fueron “ahogados”.

Los hechos históricos los atribuyó a la ambición de los presidentes que “gobernaban al país como si fuera suyo” y recalcó que “el país era y es de todos”.

El director de “Letras Libres” quien ha sido señalado por acaparar presupuestos de publicidad y otros servicios en administraciones anteriores, dijo que su generación luchó por la construcción de la democracia que hoy disfrutamos, misma que costó años y vidas conseguirla. Y enlistó las instituciones con las que cuenta la sociedad mexicana desde el año 2000: un instituto electoral independiente, un instituto de transparencia y una Suprema Corte de Justicia autónoma.

Recalcó que los gobiernos de esta época de libertad democrática no han sido buenos, “por supuesto que no lo fueron, cometieron errores”, pero gracias a la democracia la humanidad ha podido limitar el poder y castigarlo.

“Gracias a la democracia, la ciudadanía castigó al PRI, castigó al PAN, castigó de nuevo al PRI y ahora debe emitir su veredicto sobre Morena” mencionó Krauze.

“Nuestra democracia merece un país que podamos volver a recorrer sin miedo al crimen (…) un país en el que vuelva a funcionar el sistema de salud, (…) un país que acabe con la pobreza (…) un país en el que se respeten las diferencias de opinión”.

Finalizó el video llamando a los jóvenes a votar a conciencia, a votar por México, “México es nuestra casa común, es nuestro hogar, votar a conciencia es votar por México”.