Familias más pequeñas, menos hijos, más solteros... ¿cómo cambió la población en cinco años?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un México de más mujeres que hombres, con más hogares no familiares, de mayor edad, con menos hijos, más solteros y más personas con discapacidad.

Son algunos de los datos que contiene la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023, presentada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El propósito de la encuesta es informar sobre el nivel y comportamiento de los componentes relacionados con el crecimiento de la población, como fecundidad, mortalidad y migración (interna e internacional), preferencias reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, salud materno infantil y nupcialidad, entre otros temas que refieren a la población, hogares y viviendas.

La Enadid refleja los datos correspondientes a 2023 y los compara con los referentes a 2018.

Hogares

De acuerdo con la ENADID 2023, en México había 38.9 millones de hogares. En promedio, estaban constituidos por 3.3 integrantes. El mayor porcentaje de hogares correspondía a los conformados por dos personas, con 22.0 por ciento.

Esto presenta un cambio con respecto a 2018, año en el que el mayor porcentaje (22.3 %) tenía cuatro integrantes. También se observó un incremento en el porcentaje de hogares unipersonales, que alcanzó 14.0 % en 2023. En 2018, fue de 11.7 % (ver gráfica 3).

En 2023, 85.5 % de los hogares fue familiar y 14.5 %, no familiar. Estos porcentajes muestran un incremento en hogares no familiares, en contraste con 2018, cuando los hogares familiares representaron 87.7 % y los no familiares, 12.3 por ciento.

Mayor edad

Los resultados de la ENADID 2023 muestran que la población en México era de 129.5 millones de personas. De estas, 67.0 millones (51.7 %) fueron mujeres y 62.5 millones (48.3 %), hombres.

La pirámide de población muestra que, en 2023, el porcentaje de la población de menor edad disminuyó con respecto a 2018. A su vez, la población de mayor edad aumentó. Este proceso fue más marcado en las mujeres, según la encuesta.

De 2018 a 2023, el porcentaje de personas con menos de 15 años pasó de 25.3 a 22.7 por ciento, y el de personas de 15 a 59 se mantuvo, con 62.4 y 62.6 por ciento, respectivamente.

El porcentaje de la población de 60 años y más aumentó de 12.3 a 14.7 por ciento.

Menos casados

En 2023, para la población de 15 años y más, la situación conyugal que más prevaleció fue la de casada (35.9 %). Este porcentaje fue cuatro puntos porcentuales menor que en 2018 (39.9 %).

El porcentaje de personas solteras incrementó en el mismo periodo, al pasar de 28.8 a 29.6 por ciento. Asimismo, en 2023, un mayor porcentaje de personas vivía en unión libre (19.1 %) o había vivido en unión previamente, es decir, las personas eran divorciadas, separadas o viudas (15.4 %).

Para las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), el mayor porcentaje en 2023 correspondió a solteras (35.3 %), siguió el de mujeres casadas (28.5 %).

En 2018 la situación fue diferente, pues la mayoría de las mujeres en este rango de edad estaban casadas (34.2 %) y un porcentaje menor, solteras (32.7 %).

Las mujeres en unión libre se ubicaron en la tercera posición para ambos años de la encuesta, con 24.8 % en 2023 y 23.3 % en 2018. Quienes vivieron en unión previamente (divorciadas, separadas y viudas) aumentaron de 9.8 %, en 2018, a 11.4 %, en 2023.

Otros datos

La tasa de fecundidad de las mujeres entre 15 y 49 años fue de 1.60 hijas e hijos. Descendió con respecto a 2018, año en el que se estimó en 2.07.

De las adolescentes de 15 a 19 años que iniciaron su vida sexual, 66.9 % usó un método anticonceptivo en su primera relación. Hubo un aumento en comparación con 2018, año en que la cifra fue de 59.9 por ciento.

Se estima que 1.2 millones de personas emigraron del país entre 2018 y 2023: 459 mil personas más que entre 2013 y 2018 (761 mil). De quienes emigraron, 78.5 % correspondió a hombres y 21.5 %, a mujeres.

De los más de 129.5 millones de personas que habitaban el país en 2023, 6.8% (8.9 millones) presentaron discapacidad en al menos una de las actividades sobre las cuales se indagó. Es un porcentaje mayor respecto del 6.3 por ciento de 2018. Del total de la población con discapacidad 53.4% son mujeres y 46.6 por ciento hombres.