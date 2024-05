Google dedicó su doodle de hoy a los chilaquiles pero lo bajó por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Google celebró a los chilaquiles con un doodle especial que apareció en la página principal del sitio web en Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, México y las Islas Vírgenes.

El motivo de dedicar este día un doodle especial al platillo mexicano es porque un 23 de mayo de 1962 se tuvo la primera receta de chilaquiles.

El diseño fue eliminado del buscador por la mañana como señal de respeto por las víctimas de la tragedia en San Pedro, Nuevo León, donde la noche de ayer en un mitin del partido político Movimiento Ciudadano una ráfaga de viento derribó el templete donde se encontraban los candidatos dejando un saldo de 9 muertos y más de 50 lesionados.

Today's #GoogleDoodle is nacho average treat. It's all about chilaquiles: the crispy, cheesy tortilla snack that's a fiesta in every bite! Learn more ? https://t.co/oDYHtru6d5 pic.twitter.com/Pyvzpl56pp