Madres de víctimas de la Guardería ABC exigen renuncia de Zoé Robledo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un grupo de madres de niños víctimas de la Guardería ABC, acudieron al Senado de la República para exigir la renuncia de Zoé Robledo, titular el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por negarse a atender a las víctimas de accidente ocurrido en el 2009 en Sonora.

Las madres detallaron que el titular del IMSS no las ha recibido, pese a todas sus peticiones para las escuche y sepa de la situación de los niños accidentados.

"Ya va a tener seis años el maestro Zoé Robledo y no ha sido una ni dos veces, por escrito, en actividad a gritos y sombrerazo le hemos solicitado que se una con nosotros, que nos escuche, que sepa de viva voz y no lo ha hecho", explicaron.

Por lo que pidieron Juicio Político y su renuncia, ya que, afirman él tenía clara la problemática de los pequeños accidentados en la Guardería.

"Para mí, es necesario el juicio político porque es indolente, a las necesidades de menores que estuvieron ahí, él no tiene desconocimiento del tema el entró al IMSS sabiendo que tenía está problemática y la tenía que resolver y si en seis años no la ha resuelto, no solamente el juicio político se merece, se merece que renuncie", detalló una de las madres.

El pasado martes, las madres y padres de los niños sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC, se manifestaron en las oficinas del IMSS por que las autoridades médicas no han querido reconocer a los menores lesionados.

Detallaron que, pese de los 106 niños lesionados, hay 35 que s eles ha negado todo tipo de atención pese a tener daños en sus pulmones.