Países del mundo se solidarizan con México tras siniestro en mitin de MC en San Pedro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una fuerte ráfaga de viento provocó el desplome del escenario del cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de MC a la alcaldía de San Pedro –en el que estuvo el candidato presidencial Álvarez Máynez–, el cual sería amenizado por el grupo Bronco.

El viento voló la lona de Movimiento Ciudadano y la estructura que sostenía las luces se desplomó, lo que provocó la muerte de 9 personas –entre ellas un menor de edad– y más de 100 heridos, de acuerdo con el gobernador del estado, Samuel García.

Tras el siniestro, medios y agencias de noticias de todo el mundo reportaron el suceso. Asimismo, las embajadas y consulados de varios países en México se solidarizaron con las víctimas.

