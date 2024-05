AMLO reprocha a medios por difundir cifras de niños asesinados en su sexenio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las cifras de organizaciones civiles en defensa de los derechos de menores que revelan la cantidad de niños y niñas asesinadas en México en este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que la actuación de los medios es vergonzosa, politiquera y de miseria humana.

La reacción del jefe del Ejecutivo mexicano fue en torno a la difusión, pero no hubo respuesta a la preocupación de las cifras reveladas. El mandatario fue consultado sobre los cuatro mil 166 niños y adolescentes que han muerto por armas de fuego, en este sexenio.

En el contexto del asesinato de un menor de 12 años en Tabasco, repitió de manera breve que “es muy lamentable, muy doloroso cuando se trata de cualquier ser humano más de niños, eso es lo que puedo comentar”.

Después, dedicó varios minutos a hablar de la difusión de los datos que emiten agrupaciones y, en especial, a los medios de comunicación.

Este jueves Proceso informó: “El asesinato del niño Dante Emiliano en Paraíso, Tabasco, responde a que `la violencia armada se ha generalizado en todo el país´, y que ha cobrado la vida de más de 12 mil personas entre 0 y 17 años en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe".

El presidente buscó referir a personajes de la oposición sin decir sus nombres y tras pedir que publicaran sus mensajes en torno a la muerte del niño en Tabasco, enseguida se retractó para no afectar a la contienda electoral.

“Vi a una, no, lo voy a mostrar no le hace de todas maneras voy a bajar la conferencia, pero si lo quiero mostrar. Por qué no pones lo que puso la señora sobre Tabasco, dijo `a todos nos duele´, pero no es posible medrar con la tragedia, con el dolor, eso no. No sé si esté… Mejor no lo pongas, pero sí, de veras es temporada de zopilotes”, indicó.