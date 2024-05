“Están en libertad de expresarse”: AMLO sobre bloqueos de la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están en libertad de expresarse, en este gobierno no se reprime a nadie, que les recomendamos es que lo hagan de manera pacífica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la quema de propaganda y bloqueo en sedes de partidos políticos, así como de vialidades por parte de la disidencia magisterial, el mandatario federal afirmó que sus demandas son justas y hay mesas con varias secretarías para atenderlos.

“Ellos, como todos los manifestantes, están en libertad de expresarse. En este gobierno no se reprime a nadie, somos distintos, y vaya que nos han provocado. Pero quiero, también, tener el orgullo de decir, al final de mi gobierno, que no reprimimos a nadie, que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres, y eso también les molesta mucho”, dijo.

Afirmó que si una organización se manifiesta, solo les recomienda “que lo hagan de manera pacífica, porque ¿quién usa la violencia?, ¿quién usa la fuerza? Los que no tienen la razón. Se puede luchar para transformar por la vía pacífica, con la no violencia”.

Añadió que “desde luego, hay que manifestarse, todos tenemos ese derecho, vivimos en un país libre”.

Reiteró que para atender las demandas de la CNTE hay mesas en las que se dialoga con ellos; también, de nuevo dijo que “ojalá” el plantó se levante, “pero tampoco hay prisa. Lo importante es que se llegue a un acuerdo, se garanticen las libertades y se atiendan sus demandas justas, y hay mesas”.

Añadió que se tratan temas “muy justos”, aunque algunas de sus demandas están relacionadas con el poder legislativo, por lo que en este gobierno no será posible su respuesta.

El 15 de mayo Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, en la Ciudad de México, afirmó que el presidente les propuso la negociación de algunos de sus planteamientos con quien llegue a la presidencia a partir de octubre de este año, como parte de uno de sus compromisos.