AMLO no reconocerá triunfo de la oposición: Consejo Nacional de Laicos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Consejo Nacional de Laicos, que trabaja en colaboración con la Conferencia del Episcopado Mexicano, elaboró un análisis de los escenarios de las próximas elecciones el 2 de junio. Advierte que si gana la oposición el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena no reconocerán la derrota.

En el documento, elaborado por el Observatorio del Consejo Nacional de Laicos, señala que Xóchitl Gálvez podría ganar si hay una amplia participación y plantea que el escenario ideal para quien gane la elección presidencial es que obtenga 32 millones de votos, es decir, dos millones más de los que consiguió López Obrador.

Para el caso de Claudia Sheinbaum, el análisis que empezó a circular el 20 de mayo precisa que de ganar, tanto el presidente López Obrador como la candidata proclamarán que su Cuarta Transformación tendrá continuidad durante el próximo sexenio y más allá, pero que este escenario favorecerá la impunidad de los actuales gobernantes ante la infinidad de irregularidades penales cometidas y abrirá el camino para nuevas acciones contra el sistema democrático que se tiene.

Consejo Nacional de Laicos. Foto: Facebook.

El Observatorio realiza de manera constante este análisis que se titula “Ciudadanía católica y análisis social” a través de un equipo de la Secretaría General de la CEM y lo distribuye la Dimensión Episcopal para Laicos.

La Iglesia católica ha estado muy activa en plano político y de seguridad pública, convocando a la participación pacífica. En este marco, para esta elección señala en el documento: “Por todos los medios posibles, pacificar los ánimos de una sociedad polarizada, a través del diálogo, la negociación y la ley. A nadie le conviene que algún ‘tigre’ salte a la escena pública, se trate de quien se trate (del pueblo, de los grupos mafiosos, de los gremios, de los militares y de la Marina)”.

En esta ocasión el análisis del Observatorio está dedicado a la elección presidencial 2024 y presenta tres posibles escenarios: triunfo de Xóchitl Gálvez, triunfo de Claudia Sheinbaum y empate técnico con probabilidades de conflicto y posible anulación de la elección presidencial.

De entrada señala que, en una elección normal, la participación electoral de la ciudadanía fluctuará entre 62.26% como porcentaje más bajo y 65.24% como porcentaje más alto. Precisa que la elección presidencial de 2018 estuvo en el rango de 63.42% de participación.

Advierte que es posible que la participación ciudadana pueda rebasar el punto de participación más alto de los 64.6 millones de electores si existen los estímulos necesarios, como la operación política de los partidos, el acarreo político organizado, la movilización ciudadana autónoma o una política institucional bien dirigida de las autoridades electorales, que incentiven la participación en las urnas.

No obstante, también es posible una baja participación ciudadana, si la ciudadanía percibe riesgos de violencia en las casillas o en los entornos territoriales de algunas zonas de votación.

“Es decir, idealmente la candidata ganadora deberá obtener la mitad de los 64 millones 642 mil 524 votos (techo de 65.24%), que son unos 32 millones 321 mil 262 millones de votos efectivos en urna. La cifra ideal sería superior en poco más de dos millones de votos a la cantidad de sufragios obtenidos por López Obrador en 2018 (30 millones 113 mil 483)”, asegura el Observatorio Eclesial.

Gálvez. Necesita una victoria clara. Foto: Eduardo Miranda.

Posible triunfo de Xóchitl

En el primer escenario, indica que es perfectamente posible el triunfo electoral de Xóchitl Gálvez porque, primero, las encuestas no son un indicador confiable en estos tiempos en que la comunicación se ha diversificado. Asimismo, porque hay encuestas bien pagadas que apuntan a lo que el comprador quiere escuchar y comunicar. En ese sentido destaca que recientemente han fallado por varias razones en países como España, Portugal, Turquía o Argentina, donde vaticinaron el triunfo de quienes realmente perdieron las elecciones nacionales.

Además, señala que Xóchitl ha logrado captar el voto ciudadano que se decantó claramente en las masivas concentraciones de la Marea Rosa del 19 de mayo en la plancha del Zócalo capitalino y por toda la República, que aceptó abiertamente que ella es su candidata.

Según el análisis de la entidad laica, Xóchitl Gálvez puede ganar porque ha captado un porcentaje significativo de diversos tipos de voto: el de los agraviados por la inseguridad y la corrupción de este gobierno; el voto femenino no atendido y el de las organizaciones civiles; el de los decepcionados de este gobierno entre los artistas, científicos, académicos, periodistas; el voto empresarial, y el voto católico, entre otros más.

No obstante, reconoce que aún no puede saberse cuántos votos de los indecisos ha logrado captar, pero señala que es usual que dicho sufragio sea el denominado voto oculto, que no favoreció a los regímenes mencionados de España, Portugal, Turquía y Argentina.

En cualquier circunstancia, el Observatorio asevera que el triunfo electoral de Xóchitl no será reconocido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, para que no exista este problema señala que si Xóchitl Gálvez logra el 50% de la votación —el otro 50% se divide entre Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez—, tendrá un respaldo formidable en las actas electorales de casilla, cuya copia legal es entregada en la misma casilla de votación a los representantes de los partidos políticos.

“Con un triunfo holgado será casi imposible su desconocimiento, dado que cuenta con el respaldo ciudadano”, sostiene el análisis episcopal.

Sheinbaum. Encuestas cuestionadas. Foto: José Manuel Jiménez.

Triunfo electoral de Claudia Sheinbaum

En el caso de Sheinbaum, observa que a pesar de lo que indica la mayoría de las encuestas publicadas “pagadas”, la elección 2024 no está decidida. En todo caso, si gana la elección por cualquier porcentaje, no se vislumbra que hubiese manifestaciones de protesta ciudadana o partidaria, siempre y cuando no se presente un proceso de anomalías graves en la jornada electoral, como puede ser la intervención del crimen organizado.

Pero si la elección es sumamente cerrada entre los resultados de las dos candidatas, y además la judicialización del proceso electoral se complica por la imposibilidad de distinguir a una triunfadora a través de los medios legales de impugnación, existe la posibilidad de la anulación de la elección presidencial y la correspondiente crisis política.

Señala una situación grave, pues de acuerdo con la ley, la calificación de validez de la elección, y la consecuente declaración de presidente electo corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por el voto de seis de los siete miembros que deben integrar a su órgano superior, que es la Sala Superior del mismo TEPJF.

TEPJF. Debilitado. Foto: Montserrat López.

Destaca que el problema es que hasta el momento el Senado no ha nombrado a dos de los integrantes de dicha Sala Superior del TEPJF por orden de López Obrador a su mayoría en el Senado, por lo que dicho tribunal no podrá hacer las declaratorias de ley, por estar incompleto y debilitado intencionalmente.

Y dado que en ninguna circunstancia el presidente de la República va a reconocer un triunfo de la oposición, se presentaría una crisis política grave, sobre todo si se extiende en el tiempo el reconocimiento del resultado hasta el punto del 30 de septiembre, cuando concluye el mandato del actual presidente de la República.

Cita los artículos previstos en la Constitución en los que se considera que el titular de Gobernación pueda asumir la Presidencia dos años, luego que la Cámara de Diputados designe a un interino y que este último tome protesta ante la Corte si no hay condiciones en el Congreso de la Unión.

Ante este panorama hace un llamado a las asociaciones religiosas, de manera preponderante a la Iglesia católica, empresarios y sus cúpulas en todo el país, comerciantes, intelectuales, académicos, medios de comunicación y la sociedad civil a una acción decidida por la defensa de la democracia y la paz social.