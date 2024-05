"Amanecí triste por el Cruz Azul, pero así es la vida": Xóchitl Gálvez

HIDALGO (apro).-“La verdad la verdad sí amanecí triste por el Cruz Azul, pero así es la vida”, abrió su discurso en Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, aficionada celeste, para después afirmar que el 2 de junio no perderá, como el equipo dirigido por Martín Anselmi ante el América; además, insistió en que la elección no está definida y pidió a sus seguidores “ponerse en modo campaña” los últimos siete días y “sacar” a votar a todos para asegurar un triunfo.

“La verdad la verdad sí amanecí triste por el Cruz Azul, pero así es la vida; tengan la certeza que el próximo domingo yo voy a ganar la presidencia de la república”, dijo la aspirante, para después lamentar: “ese América ahora sí le ganó al Pachuca y al Cruz Azul”, dos equipos de origen hidalguense.

La exsenadora negó que la elección sea un trámite. “Aquí va a ser con sus votos”, y llamó a los militantes de los partidos que la postulan a que “hagamos redes, saquemos a la familia, saquemos a los amigos (a votar); lo podemos lograr, pero es importante que esta semana todos se pongan en modo campaña”.

A la originaria de Tepatepec, Hidalgo, la acompañaron Manuel Ángel Núñez Soto y José Francisco Olvera Ruiz –este último candidato a la diputación federal por Pachuca–, los únicos exgobernadores que se mantienen en el PRI, en una entidad que hasta septiembre de 2022 sólo había tenido mandatos emanados de ese instituto político, que alcanzó 93 años en el poder. También, la excandidata presidencial (2012) Josefina Vázquez Mota y Carolina Viggiano Austria, quien busca un escaño en el Senado tanto por la vía de mayoría relativa como por representación proporcional.

Viggiano afirmó que Xóchitl “ha resistido” las confrontaciones durante la contienda, y que con el actual gobierno la población sufre pobreza e inseguridad, aunado a que carece de servicios de salud.

Gálvez Ruiz rememoró la última concentración masiva en el primer cuadro de la capital del país, lo cual, aseveró, muestra el desacuerdo que existe contra las acciones del grupo gobernante.

“No saben lo emocionante que fue el lleno del Zócalo hace ocho días, fue impresionante ver esa marea rosa. México ya despertó (…) vamos a ganar, porque lo que pasó este 19 de mayo fue realmente importante y yo les tengo que confesar algo: cuando abrí el balcón, porque yo me dormí el sábado por la noche, tenía yo vista al Palacio Nacional y a la calle Madero y recordé cuando me fui de Hidalgo en 1980. Todo mundo me decía que no lo iba a lograr, llegué con una caja de cartón de huevo San Juan, llevaba yo mi ropa. Conseguí un cuarto de lámina en Iztapalapa, conseguí un trabajo de telefonista y me puse a trabajar y a estudiar”. Luego externó: “De pensar que ese día (el domingo pasado), iba a ser la oradora en un Zócalo…”.