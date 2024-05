AMLO advierte sobre los extremistas de derecha e izquierda en Europa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Hay que tener cuidado con los extremistas de derecha y de izquierda, porque los extremos se tocan, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque previamente comentó que no cree que hay extrema derecha, sino conservadores.

Hizo esta declaración en el contexto de los procesos electorales en Europa en los que celebró que hay un despertar de las fuerzas progresistas.

“Y ojalá les vaya bien en la elección, creo que el 9 de junio, sí, les deseo que les vaya bien; porque, de lo contrario, no hay salida para Europa. La política económica conservadora no es opción, no es alternativa. Y cuando se está en una decadencia, y eso fue lo que se decidió en México, no hay más que una transformación (…) ya no seguir con las mismas políticas, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, hay que cambiar”.